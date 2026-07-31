الإثنين المقبل.. مصر تتسلم 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أمين ماتي، عن تحويل مبلغ 1.8 مليار دولار، الإثنين المقبل، بعد انتهاء برنامج المراجعة الدورية للاقتصاد المصري والتي تمت بالموافقة على صرف الشريحة السابعة من مبلغ القرض المقدر بـ 8 مليارات دولار.

وأعلن " ماتي" في بيان صحفي اليوم أن الاقتصاد المصري حافظ على مرونته لمواجهة التداعيات الإقليمية الراهنة بتدخلات حكومية وهو ما عزز عمليات إتمام ببرنامج المراجعة الخاصة بالصندوق.

ومن المقرر أن تحصل خزانة البنك المركزي المصري على مبلغ 1.6 مليار دولار من برنامج الشريحة بالإضافة إلى 272 مليون دولار ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

ويتوقع الصندوق، أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 4.6% خلال العام المالي 2025/2026، وهو مستوى قريب من التقديرات السابقة رغم تأثيرات التطورات الإقليمية.

وخلال السنوات الثلاث السابقة أتمت الحكومة المصرية اتفاق برنامج التسهيل الممدد لدعم الخزانة العامة من قبل صندوق النقد الدولي بتمويل يبلغ 9 مليارات دولار منها 8 مليارات دولار ضمن ذلك البرنامج بالإضافة إلى مليار دولار واحد مقدم من صندوق الاستدامة.