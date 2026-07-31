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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض

ارتفاع الكوليسترول الوراثي
ارتفاع الكوليسترول الوراثي
آية التيجي

قد يعتقد كثيرون أن الشعور الدائم بالإرهاق سببه نقص الحديد أو ضغط الحياة اليومية، لكن خبراء القلب يحذرون من أن التعب قد يكون أحيانًا مؤشرًا على مشكلة صحية أكثر خطورة، حتى لدى الأشخاص الذين يتمتعون بوزن طبيعي ونمط حياة صحي.

ما هو ارتفاع الكوليسترول الوراثي؟

وسلط تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على قصة مريضة ظلت تعاني من الإرهاق لفترة طويلة، بينما اعتقد طبيبها أن السبب هو انخفاض مستويات الحديد. 

وبعد استمرار الأعراض وعدم تحسنها، خضعت لفحص دم متخصص كشف إصابتها بارتفاع الكوليسترول الوراثي، وهي حالة قد تمر سنوات طويلة دون أي أعراض واضحة، لكنها تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
ويعرف ارتفاع الكوليسترول الوراثي بأنه اضطراب جيني يمنع الجسم من التخلص من الكوليسترول الضار (LDL) بصورة طبيعية، ما يؤدي إلى تراكمه داخل الشرايين منذ سن مبكرة، حتى لدى الأشخاص النحفاء أو الذين يمارسون الرياضة ويتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

ويؤكد أطباء القلب أن هذه الحالة تصيب نحو شخص واحد من كل 250 شخصًا حول العالم، لكنها لا تزال غير مشخصة لدى عدد كبير من المرضى.

ارتفاع الكوليسترول الوراثي

لماذا يصعب اكتشاف المرض؟

وتكمن خطورة ارتفاع الكوليسترول في أنه لا يسبب أعراضًا واضحة في أغلب الحالات، لذلك قد لا يكتشفه المريض إلا بعد التعرض لمضاعفات خطيرة مثل:
النوبة القلبية.
السكتة الدماغية.
انسداد الشرايين.

وفي بعض الحالات قد تظهر علامات مثل:
ـ ترسبات صفراء دهنية حول الجفون.
ـ حلقة رمادية أو بيضاء حول ـ قرنية العين قبل سن 45 عامًا.
ـ كتل دهنية على أوتار القدم أو اليدين.

ارتفاع الكوليسترول الوراثي

الفحص قد ينقذ حياتك

ويشدد أطباء القلب على ضرورة إجراء تحليل دهون الدم الكامل (Lipid Profile)، وليس الاكتفاء بقياس الكوليسترول الكلي فقط.

ويتضمن الفحص:
الكوليسترول الضار (LDL).
الكوليسترول النافع (HDL).
الدهون الثلاثية.
الكوليسترول الكلي.

وتساعد هذه النتائج الطبيب في حساب خطر الإصابة بأمراض القلب خلال السنوات المقبلة، وتحديد الحاجة إلى العلاج.

ارتفاع الكوليسترول الوراثي

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

وينصح الخبراء بإجراء الفحص مبكرًا إذا كان الشخص:
ـ لديه تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب في سن مبكرة.
ـ يوجد أكثر من فرد بالعائلة يعاني من ارتفاع الكوليسترول.
ـ يعاني من ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو السمنة.
ـ من النساء بعد انقطاع الطمث، حيث ترتفع مستويات الكوليسترول الضار بصورة ملحوظة.

ارتفاع الكوليسترول الوراثي

العلاج يقلل خطر المضاعفات

ويؤكد أطباء القلب أن أدوية الستاتين تعد من أكثر العلاجات فاعلية لخفض الكوليسترول الضار، إذ يمكنها تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة تتراوح بين 25% و30%، إلى جانب دورها في تقليل احتمالات تمزق الترسبات الدهنية داخل الشرايين.

ويشدد الخبراء على أن الاعتماد على المظهر الخارجي أو الوزن الطبيعي لا يكفي للحكم على صحة القلب، مؤكدين أن تحليل دم بسيط قد يكون الخطوة التي تنقذ الحياة.

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التعب المستمر ليس سببه نقص الحديد .. اكتشف مرضا خطيرا يسبب نفس الأعراض

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