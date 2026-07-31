كيف يؤثر الحر على البشرة.. 5 مشاكل خطيرة يسببها الصيف أبرزها السرطان

يمكن أن تؤدي موجات الحر إلى ظهور أو تفاقم العديد من الأمراض الجلدية.. ووفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد يؤثر الحر على بشرتك بطرق متعددة.



يحدث الطفح الحراري (الدخنية) نتيجة انسداد قنوات العرق في الجلد، وهي المسؤولة عن مساعدة الجسم في الحفاظ على درجة حرارته الطبيعية عن طريق إفراز الماء على سطح الجلد وعندما تنسد هذه الغدد العرقية بسبب تراكم العرق الزائد في يوم شديد الحرارة، فإنها لا تعمل بشكل صحيح، فتظهر نتوءات حمراء مثيرة للحكة.



الحر يسبب مرض غروفر

وهو طفح جلدي يتكون من نتوءات صغيرة حمراء مثيرة للحكة على الصدر والظهر، قد يتفاقم أو ينشط بسبب الحرارة المفرطة والتعرق وغالباً ما يزول هذا المرض في غضون أسابيع أو أشهر قليلة.

وفي حالات أقل شيوعاً، قد تستمر الأعراض لسنوات، مع نوبات متكررة خلال أشهر الصيف.



الأكزيما

هى حالة جلدية مزمنة تتميز بظهور بقع جافة ومثيرة للحكة، وتصيب ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة ويمكن أن يؤدي ازدياد التعرق خلال موجات الحر إلى تهيج الجلد والتهابه، مما يزيد من حدة أعراض الأكزيما كما أن الجفاف الناتج عن فقدان السوائل عبر التعرق قد يجعل الجلد أكثر عرضة لنوبات الأكزيما.

مرض الوردية

يُسبب احمرار الوجه وظهور الأوعية الدموية وظهور نتوءات تشبه حب الشباب، وهو مرض حساس للحرارة، إذ تتسبب الحرارة في توسع الأوعية الدموية في محاولة الجسم لتبريد نفسه، مما يؤدي إلى ظهور احمرار واضح وتوهج في الوجه ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة، وخاصةً مع التعرض لأشعة الشمس، إلى تفاقم الحالة.



الكلف

تتفاقم اضطرابات فرط التصبغ، كالكلف، مع الحرارة و يتميز الكلف بظهور بقع داكنة غير منتظمة على الوجه، وغالبًا ما يكون سببها التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس.

يمكن للحرارة أن تزيد من نشاط الخلايا الصبغية (الخلايا الميلانينية)، مما يجعل هذه البقع أكثر وضوحًا بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثيرات المشتركة للحرارة والأشعة فوق البنفسجية تُسرّع من تدهور الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وفقدان مرونة الجلد.

سرطان الجلد



يزداد خطر الإصابة بسرطان الجلد مع زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية وتساهم موجات الحر التي تبدأ الآن في وقت أبكر وتنتهي في وقت متأخر وتستمر لفترة أطول في زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، لا سيما بين الأشخاص الذين يعملون في الهواء الطلق.

وتشير الأبحاث الأولية إلى أن التعرض المطول لدرجات حرارة عالية قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد وقد يكون هذا الأمر مصدر قلق خاص لرجال الإطفاء، الذين يتعرضون لفترات طويلة لدرجات حرارة شديدة.