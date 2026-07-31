دعاء الزوجة لزوجها يوم الجمعة.. أفضل الكلمات لتفريج الهم والكرب

دعاء الزوجة لزوجها يوم الجمعة مستحب ومن الأمور التي تعين الزوج ، سيدنا النبيصلّى الله عليه وسلّم قال إنَّ من أفضلِ أيامِكم يومَ الجمعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، و فيه قُبِضَ، و فيه النفخةُ، و فيه الصعقةُ، فأكثروا عليَّ من الصلاةِ فيه، فإنَّ صلاتَكم معروضةٌ عليَّ، إنَّ اللهَ حرَّم على الأرضِ أن تأكلَ أجسادَ الأنبياءِ ، ولأهمية هذا الدعاء تستغل الزوجة ساعة بالدعاء لزوجها يوم الجمعة، يوم مزدحم عند بعض الأمهات، لكن حرص الزوجة على استغلال ولو بالقدر البسيط بالدعاء لزوجها قد يكون سببا لتفريج همه وكربه وسادة رزقه وعافيته .. ودعاء الزوجة لزوجها يوم الجمعة من أفضل الأعمال ونعرضه في السطور المقبلة.

دعاء الزوجة لزوجها يوم الجمعة

دعاء الزوجة لزوجها يوم الجمعةاللهم اهدِ زوجتي للإيمان وثبتها عليه، اللهم اجعلها من عبادك الصالحين الملتزمين اللهمَّ يا شافي يا معافي، اشفِ زوجي، واشفِ كلَّ مريضٍ شفاءً لا يغادر سقماً، وأبعد عننا كلَّ ألمٍ يارب. اللهمَّ ربَّ النَّاس، أذهب البأس، اشفِ أنت الشَّافي، لا شفاء إلَّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، اللهمَّ اشفِ زوجي وردَّه إلى عافيته سالماً غانماً عاجلًا غير آجلًا يارب.

يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، سأدعو لزوجي مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيباللهم اشرح صدره للإيمان وارزقه الهداية وارزقه الخير كله عاجلة وآجله، اللهم ارقني وده وحبهيارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم،اللهمَّ إنِّي أسألك أن تبعد عنا الشَّيطان، وأن ترزقنا الحبَّ والمحبَّة والصِّدق فيما بيننا، اللهمَّ اخلف علينا بالخلف الصَّالح، اللهمَّ نسألك من رحمتك ومن كرمك أن تكرمنا وأن تهدينا لبعضنا.

دعاء لزوجي في ليلة الجمعة

اللهم مؤلف القلوب ألف بين قلبي وقلب اللهم افتح لزوجي كل أبواب الخير واجعل الخير طريقة ، اللهم يا مسخر الرياح لسليمان ويا مسخر الحوت ليونس ويا مسخر النار لنبينا ابراهيم ويا مسخر جبريل لسيدنا محمد اسألك أن تسخر لي زوجي وأن تكفيني شره واجعله قرة عينه، اللهُمَّ اجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشرح صدر زوجتي للإيمان اللهم إني أسألك أن ترزق زوجتي مع كل نبضة قلب وطرفة عين أمناً وأماناً وعفواً وسلاماً وصحة وسعادة وثباتاً على الحق والطاعة. اللهم اجعلني لزوجتي أباً في الحنان، وأخاً في الطاعة، واجعلها لي أماً في الحنان، وأختاً في الطاعة .

دعاء لزوجي في يوم الجمعة

دعاء زوجي في يوم الجمعةاللهُمَّ إني أسالك باسمك الأحد، أن ترزق زوجي برّ والديه، وتعينه على طاعتهما اللهُمَّ أطل في عمر زوجي بالصحة والعافية، يا رب لقد منحني السعادة يوماً، فامنحه السعادة دهراً، يارب، قد فتح لي باب الحب فافتح له أبواب رحمتك،اللهُمَّ وفّق بيني وبين زوجي، واجمع بيننا على خير، اللهُمَّ اجعلني قُرّة عين لزوجي، واجعله اللهُمَّ قُرة عين لي، وأسعدنا مع بعضنا، واجمع بيننا على خير، اللهُمَّ اجعلني لزوجي كما يحب، واجعله لي كما أحب، واجعلنا لك كما تُحب، وارزقنا الذرية الصالحة كما نحب وكما تُحب،اللهم انزع الشيطان بيننا (اللَّهُمَّ اهْدِني لأَحسَنِ الأخلاقِ لا يَهْدي لأَحسَنِها إلَّا أنتَ، اصرِفْ عنِّي سيِّئَها لا يَصرِفُ عنِّي سيِّئَها إلَّا أنتَ)، بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم عليه السلام، وصبر زوجتي علي، واجعلها برداً وسلاماً علي كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم عليه السلام ومن كلمات دعاء الزوجه لزوجها اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين، اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجاً ومخرجاً من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين.

اللهُمَّ اهدني واهدِ زوجي، واجعلنا من أهل بيت صالحين، اللهُمَّ اجعل حبّي في قلب زوجي كما جعلت حبّ عائشة في قلب النبيّ - صلّى الله عليه وسلّم-، اللهُمَّ جمّلني في عينه، واجعله سكنًا لي واجعلني سكنًا له، واجعل بيننا مودّةً ورحمةً، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

دعاء لزوجي حبيبي

اللّهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدّم وأنت المؤخّر، لا إله إلّا أنت الأول والأخر والظاهر والباطن، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، اللهم احفظ لي زوجي حبيبي بسم الله أمسينا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأنّ الجنة حق والنار حقّ، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور. اللهم إنّي أسألك في صلاتي ودعائي أن تبارك لي في زوجي وتحفظهاللهُمَّ سخّر لي زوجي وسخّرني له، وباركني له، وبارك لي فيه. يا رب، سخّر لي زوجي، وحنّن قلبه عليّ، يا رب ضع في قلبه مواضع الرّحمة والأُلفة والمودّة من عندك، اللهُمَّ جمّلني في عينيه، وجمّله في عيني، وحبّبني إلى قلبه، وارزقني ذريّةً صالحةً منه، اللهُمَّ لا تُفرّق بيني وبينه اللهُمَّ أقرّ عيني بهداية زوجي وصلاحه وتقواه، اللهُمَّ أقرّ عيني بالذريّة الصالحة التي تدخل السعادة إلى قلوبنا، وارزقني برّه وطاعته.

هل دعاء الزوجة لزوجها مستجاب

هل دعاء الزوجة لزوجها مستجاب ومن الأمور المستحبةاللهم بحق جمعتك المباركه بارك لى فى زوجى وولدى وافتح لى ابواب رزقك احنا وجميع امه رسولك الكريم اللهمّ يا قاضي الحاجات، و يا مجيب الدعوات، و يا مقيل العثرات، اغفر لنا ما قدمناه من ذنوبنا وما أخّرنا، اللهمّ أطل لي في عمر زوجي الغالي، وامنحنه السعادة كما منحني الحب والحنان، وافتح له يا سيّدي من أبوابك التي لا تنفد ما يُعجزنا عن شكرك يارب العالمين اللهم اغفر لزوجي واهد قلبه وارضَ عنه وارزقه الرزق الحلال الطيب الواسع المبارك، وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل الخير أمامه، اللهمّ لا تجعل لأحدٍ فضلاً عليه سواك يا جوّاد يارحيم.

اللهم يا مسهل الشديد ، و يا ملين الحديد ، و يا منجز الوعيد ، و يا فعال لما يريد ، و يا من هو كل يوم في امر جديد ، اللهم اخرج زوجي من حلق الضيق الى اوسع الطريق ، لا اله الا الله الحليم الكريم ، لا إله الا الله رب العرش العظيم ، لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكريم ، اللهم سهل و أعن ، و امدد زوجتي بالصحة و العافية والرزق الوفير .