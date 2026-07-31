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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للناشئات يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للإسكواش

منتخب مصر للناشئات للإسكواش
منتخب مصر للناشئات للإسكواش
رباب الهواري

واصل منتخب مصر للناشئات للإسكواش تألقه في بطولة العالم للناشئين والناشئات لعام 2026، المقامة في كندا خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو الجاري، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة مباراتين دون رد، في الدور نصف النهائي، ليحجز مقعده في المباراة النهائية ويقترب من التتويج باللقب العالمي.

وجاء أداء لاعبات المنتخب المصري على مستوى عالٍ من التركيز والثبات، ليؤكدن المكانة المميزة التي تحتلها مصر في رياضة الإسكواش على مستوى العالم، خاصة في المراحل السنية المختلفة.

وكانت البعثة المصرية قد حققت إنجازًا كبيرًا في منافسات الفردي، بعدما حصد اللاعبون واللاعبات سبع ميداليات متنوعة، جاءت بواقع ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، وأربع ميداليات برونزية.

وتوج محمد زكريا بالميدالية الذهبية بعد مشوار مميز في البطولة، بينما نال كل من آدم حول ورقية سالم الميدالية الفضية، في حين حصل مروان عسل، وسيف الدين الرفاعي، ومليكة تيمور، وبارب سامح على الميداليات البرونزية، ليؤكدوا جميعًا تفوق المدرسة المصرية في الإسكواش.

يضم منتخب مصر للناشئين أربعة لاعبين هم: محمد زكريا، البالغ من العمر 18 عامًا و10 أشهر، وسيف الدين الرفاعي، البالغ 18 عامًا وشهرًا واحدًا، وآدم حول، صاحب الـ17 عامًا و11 شهرًا، إلى جانب مروان عسل، البالغ من العمر 18 عامًا.

ويمثل هذا الرباعي مستقبل الإسكواش المصري، بعدما قدم مستويات قوية طوال منافسات البطولة، سواء في الفردي أو منافسات الفرق.

أما منتخب الناشئات فيضم كلًا من مليكة تيمور، ورقية سالم، وبارب سامح، وحبيبة رزق، حيث نجحت اللاعبات في تقديم عروض قوية أسهمت في وصول المنتخب إلى المباراة النهائية.

ويعكس هذا الإنجاز استمرار سيطرة الإسكواش المصري على الساحة العالمية، في ظل امتلاك مصر قاعدة كبيرة من المواهب القادرة على المنافسة وحصد الألقاب في مختلف البطولات الدولية، بما يعزز مكانتها كإحدى أبرز القوى العالمية في اللعبة.

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