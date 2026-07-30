تحذير .. هذه الأشياء تسبب الإجهاض

الاجهاض من أسوأ الأشياء التى يمكن أن تحدث لأى امرأة حيث تفقد جنينها وفى نفس الوقت تتعرض لمتاعب عديدة لذا من المهم معرفة الأشياء التى تزيد احتمالات حدوثه.

أسباب الاجهاض

و وفقا لما ذكره موقع بايو كلينك هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر التعرض للإجهاض التلقائي، منها:

العمر

إذا كنت أكبر من 35 عامًا، فستكونين أكثر عرضة للإجهاض التلقائي مقارنةً بالنساء الأصغر سنًا ففي عمر 35 عامًا، تكون نسبة الخطورة 20% تقريبًا وفي عمر 40 عامًا، تكون نسبة الخطورة بين 33 إلى 40% تقريبًا. وفي عمر 45 عامًا، تتراوح النسبة بين 57 و 80%.

حالات الإجهاض السابقة

إذا تعرضتِ لحالة إجهاض مبكر واحدة أو أكثر من قبل، فأنتِ أكثر عرضة لإسقاط الحمل.

الحالات المرضية المزمنة

إذا كنتِ مصابة بحالة صحية مزمنة مثل مرض السكري غير المنضبط، فأنتِ أكثر عرضة لخطر الإجهاض.

مشكلات الرحم أو عنق الرحم

قد تؤدي بعض أمراض الرحم أو ضعف أنسجة عنق الرحم، أو ما يُعرف باسم قصور عنق الرحم، إلى زيادة احتمال الإجهاض.

التدخين وشرب الكحوليات والكافايين والعقاقير غير المشروعة

السيدات المدخنات يكنّ أكثر عرضة للإجهاض التلقائي مقارنةً بغير المدخنات كما أن الاستهلاك المفرط للكافيين أو معاقرة الكحول يزيد من الخطورة وكذلك تعاطي المواد المخدرة غير المشروعة، مثل الكوكايين أو الأمفيتامينات.

الوزن. يرتبط انخفاض الوزن أو زيادته بزيادة خطر الإجهاض.

الحالات المَرَضية الوراثية

في بعض الأحيان، قد يكون أحد الزوجين سليمًا ولكنه يحمل مشكلة وراثية تزيد من احتمال الإجهاض على سبيل المثال، قد يكون لدى أحد الزوجين كروموسوم فريد يتشكل عند ارتباط أجزاء من كرموسومين مختلفين ببعضهاوهذا ما يسمى بالانتقال الكروموسومي وإذا كان أحد الزوجين يحمل انتقالاً كروموسوميًا، فإن نقله إلى الجنين يزيد احتمال الإجهاض.