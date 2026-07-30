السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الكويت والأردن وتؤكد تضامنها الكامل مع البلدين

أعربت المملكة العربية السعودية، الخميس، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للعدوان الإيراني الذي استهدف الكويت والأردن، بما في ذلك الهجوم على مقر شركة شمال الكويت، والذي أسفر عن وفاة أحد العاملين.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع الكويت والأردن في جميع الإجراءات التي يتخذانها لمواجهة الاعتداءات الإيرانية، مشددة على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولمبادئ حسن الجوار.

وقدمت السعودية خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة العامل المتوفى، وإلى دولة الكويت حكومةً وشعباً، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري للهجمات الإيرانية السافرة على دول المنطقة، ورفضها التام لاستهداف المنشآت الحيوية والمناطق المدنية.

وفي السياق ذاته، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي الكويت والأردن، واصفاً إياها بأنها اعتداءات آثمة تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وجدد البديوي تأكيد تضامن دول مجلس التعاون الخليجي الكامل مع الكويت والأردن، ودعمها لجميع الإجراءات التي يتخذها البلدان للحفاظ على أمنهما وسيادتهما.

من جانبه، أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن الدفاعات الجوية الأردنية تعاملت، فجر الخميس، مع خمسة صواريخ قادمة من إيران كانت تستهدف أراضي المملكة، حيث تم رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية.

وأوضح المتحدث أن عمليات الاعتراض نفذت بكفاءة واحترافية، ما أسفر عن إحباط محاولة استهداف الأراضي الأردنية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.