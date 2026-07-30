شهيرة : أحمد زكي لم يتزوج إلا هالة فؤاد .. وأعرف جميع علاقاته العاطفية

نفت الفنانة شهيرة، بشكل قاطع ما تردد بشأن زواج الفنان الراحل أحمد زكي من فنانات أخريات، مؤكدة أن زواجه الوحيد كان من الفنانة الراحلة هالة فؤاد، والدة نجلهما هيثم.

الزواج بشكل رسمي

وقالت: «أحمد لم يتزوج إلا هالة بس، هالة فؤاد فقط هو اللي تزوجها»، مشددة على أنه لم يتزوج بعدها سواء بشكل رسمي أو عرفي، وأضافت: «لكن لا تزوج لا رسمي ولا عرفي ولا أي حاجة»، موضحة أنها كانت على علم بعلاقاته العاطفية كلها.

وتحدثت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، عن موقفها من كونها تنتمي إلى عائلة فنية، موضحة أن الأمر لم يكن بالضرورة ميزة لها في مسيرتها: «هو مش مسألة مظلومة يا بسمة.. هي الحكاية إن أنا عيلتي فنية، هعمل إيه؟».

وأوضحت أنها لم تستفد بصورة كبيرة من نجومية زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، خاصة أنه كان نجمًا كبيرًا، الأمر الذي جعل ترشيحه لها محدودًا جدًا، وقالت: «آه.. لأ يعني آه يعني أنا مستفدتش حاجة يعني»، مؤكدة أن الترشيحات في النهاية تعتمد على المخرج أو المنتج أو الموزع.

طبيعة العلاقة بين أفراد العائلات الفنية

وأضافت الفنانة شهيرة أن طبيعة العلاقة بين أفراد العائلات الفنية قد تجعل ترشيح الزوجة أو الابنة أو غيرهما محل حساسية، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بها وحدها.

وردت على حديث بسمة وهبة بشأن تعرض الفنانات المرتبطات بمخرجين للظلم، قائلة بسخرية وصراحة: «لأ ما هو مش هيعجب حد ما هم ما بيعجبهمش حد أصلاً».