مصطفى بكري : القوات المسلحة لا تفرط في الأمن القومي .. والتماسك الوطني ضرورة لمواجهة التحديات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية لا يمكن أن تفرط في الأمن القومي للبلاد تحت أي ظرف، مشددًا على أن إدارة الأزمات تتطلب الحكمة والاعتماد على المعلومات الموضوعية، بعيدًا عن القرارات العاطفية أو الدعوات إلى اتخاذ خطوات عشوائية.

وقال بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»ـ إن بعض الخطابات المتداولة لا تستند إلى معلومات أو أسس موضوعية، مؤكدًا أن مصر تمتلك قيادة سياسية قادرة على إدارة الملفات المختلفة بحكمة ووعي.

وأضاف أن هناك من يسعى إلى دفع الأمور نحو قرارات عشوائية، إلا أن إدارة الأزمات لا تقوم على اتخاذ قرارات عاطفية أو متسرعة، وإنما تعتمد على دراسة الموقف وتقدير مختلف أبعاده.

وتوقف بكري عند أهمية وحدة الشعب المصري وحرصه على حماية أرضه ووطنه وأمنه القومي، مؤكدًا أن الشعب المصري ما زال واعيًا بما يحيط به، رغم ما يواجهه من أزمات اقتصادية وأوضاع اجتماعية صعبة.

وأشار إلى وجود محاولات لإثارة الخلافات داخل المجتمع وإضعاف تماسكه، من خلال توجيه المقارنات والاستفزازات بين فئات المجتمع، مطالبًا باحترام المواطنين وعدم معايرة الفقراء بظروفهم المعيشية.

وقال إن بعض الخطابات تسعى إلى تأجيج الصراع الطبقي وإعطاء صورة غير حقيقية عن المجتمع المصري، مؤكدًا أن مصر الحقيقية تضم العمال والفلاحين والطبقة المتوسطة والفئات البسيطة، إلى جانب الأغنياء الوطنيين الذين يساهمون في خدمة الوطن.

وشدد بكري على أن قوة مصر تكمن في شعبها وتماسكه وقدرته على تحمل التحديات والوقوف إلى جانب الدولة، داعيًا إلى تجنب الانشغال بالمعارك الجانبية أو الخطابات التي تزيد الانقسام داخل المجتمع.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف بين مختلف فئات الشعب، في ظل التحديات التي تواجه الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.