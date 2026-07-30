بالدي يتحدى ريال مدريد : لا نخشاهم .. ويامال قادر على أن يصبح من أعظم لاعبي التاريخ

أكد أليخاندرو بالدي، ظهير برشلونة، أن فريقه لا يشعر بأي رهبة من ريال مدريد، رغم الصفقات القوية التي أبرمها النادي الملكي وعودة المدرب جوزيه مورينيو لقيادة الفريق.

وقال بالدي، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ريال مدريد يبقى أحد أفضل الأندية في العالم، لكن تركيزنا منصب على أنفسنا. إذا قدمنا أفضل ما لدينا، فبإمكاننا تحقيق أشياء كبيرة".

وأضاف: "لسنا خائفين من ريال مدريد. كرة القدم تُلعب بين 11 لاعبًا ضد 11، وعندما تبدأ المباراة لا تهم الأسماء بقدر ما يقدمه اللاعبون داخل الملعب".

وشدد على أن المنافسة في الدوري الإسباني لا تتوقف على مواجهتي الكلاسيكو، قائلاً: "الليجا بطولة طويلة، ومصيرها يعتمد علينا أكثر من أي شيء آخر".

طموحات كبيرة مع برشلونة

وتحدث بالدي عن أهدافه خلال الموسم الجديد، مؤكدًا أن الأولوية بالنسبة له هي مواصلة التطور على المستوى الفردي.

وقال: "ما زلت في الثانية والعشرين من عمري، وأمتلك مساحة كبيرة للتطور والتعلم. هدفي الأول هو أن أقدم نسخة أفضل من نفسي".

وأضاف: "حققنا موسمين رائعين مع هانز فليك، وتوجنا بمعظم البطولات المحلية، لكننا نريد الاستمرار في المنافسة على جميع الألقاب".

لا نريد الهوس بدوري الأبطال

ورفض لاعب برشلونة اعتبار دوري أبطال أوروبا الهدف الوحيد للفريق، موضحًا أن التركيز يجب أن يكون على جميع البطولات.

وقال: "دوري الأبطال هو البطولة الأهم بلا شك، والجميع يحلم بالفوز بها، لكنه لا يجب أن يتحول إلى هوس. علينا أن نتقدم خطوة بخطوة، ومع العمل ستأتي النتائج".

وأضاف: "لدينا ثمانية لاعبين عادوا أبطالًا للعالم، وسيمنحون الفريق ثقة كبيرة، كما نمتلك مجموعة مميزة قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات".

رسالة بشأن مركزه الأساسي

وتطرق بالدي إلى فقدانه مكانه الأساسي في نهاية الموسم الماضي، مؤكدًا أنه يسعى لاستعادة مستواه.

وأوضح: "أحتاج فقط إلى استعادة الثقة. عندما أكون في أفضل حالاتي البدنية والذهنية، أؤمن بأنني من أفضل اللاعبين في مركزي".

وأضاف: "المنافسة في برشلونة أمر طبيعي، وهي تدفع الجميع لتقديم أفضل ما لديهم".

كما أشاد بزميله جواو كانسيلو، قائلاً: "إنه لاعب رائع وصاحب خبرة كبيرة، وأتعلم منه الكثير".

إشادة خاصة بلامين يامال

وأفرد بالدي جزءًا من حديثه للإشادة بزميله لامين يامال، مؤكدًا أن ما يقدمه في هذا العمر أمر استثنائي.

وقال: "لم أتحدث معه كثيرًا بعد كأس العالم لأنه قضى نحو 60 يومًا مع المنتخب الإسباني، لكنني هنأته على الإنجاز، وهو سعيد للغاية".

وأضاف: "أن تصبح بطلًا للعالم في سن 18 أو 19 عامًا أمر جنوني، وما يقدمه يامال في هذا العمر لم نشاهده كثيرًا في كرة القدم".

وتابع: "إذا واصل العمل بنفس العقلية، فأنا مقتنع بأنه قادر على أن يصبح أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة".

وكشف عن طبيعة علاقته به قائلاً: "يامال من أقرب أصدقائي في غرفة الملابس، وهو شاب متواضع وقريب من الجميع".

وعن مواجهته في التدريبات، قال ضاحكًا: "يمكن إيقافه، لكن الأمر ليس سهلًا، فنحن نعرف بعضنا جيدًا بعد سنوات طويلة من اللعب معًا".

برشلونة بيتي

واختتم بالدي تصريحاته بالتأكيد على تمسكه بالاستمرار داخل النادي الكتالوني، رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى صيف 2028.

وقال: "برشلونة هو منزلي، قضيت هنا 16 عامًا، ولا أفكر إطلاقًا في الرحيل".