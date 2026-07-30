من 10 شهور .. تصرف لافت لـ أحمد خالد صالح وهنادي مهنا قبل إعلان الطلاق

تصدر الفنان أحمد خالد صالح، والفنانة هنادي مهنا، مؤشرات البحث على محرك جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعلان خبر طلاقهما رسميًا.

وكان آخر ظهور علني لـ أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا، في أكتوبر 2025، خلال العرض الخاص لـ فيلم أوسكار عودة الماموث، الذي شاركته «هنادي» في بطولته.

ولوحظ في العرض الخاص للفيلم عدم ملازمة أحمد خالد صالح لـ هنادي مهنا، على السجادة الحمراء للفيلم، ولكنهما التقطا الصور سويًا داخل قاعة عرض الفيلم.

اللافت في الأمر أن أحمد خالد صالح، أشار إلى أن الطلاق تم منذ عام، رغم أنه ظهر مع هنادي مهنا، قبل 10 أشهر، أي بعد الطلاق بشهرين.

أحمد خالد صالح مع هنادي مهنا في قاعة العرض

هنادي مهنا بدون أحمد خالد صالح على السجادة الحمراء

طلاق أحمد خالد صالح

أعلن الفنان أحمد خالد صالح، طلاقه من زوجته الفنانة هنادي مهنا، اليوم الخميس 30 يوليو.

وكتب أحمد خالد صالح، عبر انستجرام: «بكل حب واحترام وتقدير، وبعد رحلة جميلة جمعتنا بالمودة والود نعلن أنا وهنادي أن انفصالنا قد تم رسميا.. وذلك منذ عام، وقد اخترنا خلال هذه الفترة أن نعيش هذه المرحلة بهدوء، حتى حان الوقت للإعلان عنها.

وأضاف أحمد خالد صالح: «نكن لبعضنا كل الاحترام والتقدير، ونتمنى لكل منا حياة مليئة بالسلام والنجاح والسعادة والرضا وقدر الله وما شاء فعل».

واختتم: «ونرجو من الجميع، وخصوصا الأصدقاء ووسائل الإعلام، احترام خصوصيتنا وعدم الخوض في أي تفاصيل تتعلق بهذا الأمر.. ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم السلام والسعادة والرضا».