احترمونا | أول تعليق لـ هنادي مهنا بعد الطلاق من أحمد خالد صالح

أعلنت الفنانة هنادي مهنا انفصالها عن الفنان أحمد خالد صالح، كاشفة عن أن الانفصال وقع بينهما منذ عام، مشيرة إلى أن الثنائي حرص على التعامل مع هذه المرحلة بهدوء وبعيدًا عن الأضواء، قبل أن تقرر الإعلان عنها بشكل علني عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وكتبت هنادي مهنا في رسالة عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع إنستجرام: "بكل الحب والاحترام والتقدير، وبعد رحلة جميلة جمعتنا بالكثير من الدفء والود، أود أنا وأحمد أن نعلن أننا انفصلنا منذ عام".

وأضافت: "اخترنا أن نعيش هذه المرحلة بهدوء بيننا، حتى شعرت أن الوقت أصبح مناسبًا للإعلان عنها بشكل علني"، مؤكدة أن العلاقة بينهما انتهت مع الاحتفاظ بالاحترام والتقدير المتبادل.

وتابعت هنادي مهنا: "لا نحمل لبعضنا سوى الاحترام والتقدير، ونتمنى بصدق أن ينعم كل منا بحياة مليئة بالسلام والنجاح والسعادة، فما كتبه الله لنا قد حدث".

كما وجهت رسالة إلى أصدقائهما ووسائل الإعلام، طالبت خلالها باحترام خصوصيتهما وعدم الخوض في تفاصيل الانفصال، قائلة: "نطلب من الجميع، وخاصة أصدقاءنا ووسائل الإعلام، احترام خصوصيتنا، وترك الأمر بيننا دون الخوض في أي تفاصيل".

واختتمت هنادي مهنا رسالتها بالدعاء لهما بالخير والسلام، قائلة: "وندعو الله أن يرزقنا جميعًا السلام والسعادة والرضا".

وكانت قصة ارتباط هنادي مهنا وأحمد خالد صالح قد حظيت باهتمام كبير من الجمهور منذ بداية علاقتهما، قبل أن يحتفلا بزفافهما في أجواء عائلية وفنية شهدت حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ويأتي إعلان الانفصال بعد مرور عام على وقوعه، بحسب ما كشفت هنادي مهنا في رسالتها، حيث اختار الثنائي طوال هذه الفترة عدم الحديث عن الأمر أو الكشف عن أي تفاصيل، احترامًا لخصوصية العلاقة ورغبتهما في التعامل مع الأمر بعيدًا عن الإعلام.