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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: التحقيقات مستمرة في حادث استهداف ميناء دمياط والدولة ستتخذ الإجراءات المناسبة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الدولة لا تعتمد على الشائعات أو التكهنات، وإنما تتعامل فقط مع الحقائق التي تثبتها التحقيقات، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تواصل دراسة جميع الملابسات حادث قضف ميناء دمياط بمسيرة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتحديد رد فعل الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة المصرية نجحت في احتواء الأزمة، وأن منظومة الطاقة لم تتأثر، مطمئنًا المواطنين بأن الدولة تمتلك البدائل الكافية التي تضمن استمرار الإمدادات وعدم تأثر هذا القطاع الحيوي بما جرى.

مدبولى الشائعات التكهنات الحقائق الأجهزة الأمنية الأزمة ميناء دمياط

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