رئيس الوزراء: التحقيقات مستمرة في حادث استهداف ميناء دمياط والدولة ستتخذ الإجراءات المناسبة

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إن الدولة لا تعتمد على الشائعات أو التكهنات، وإنما تتعامل فقط مع الحقائق التي تثبتها التحقيقات، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية تواصل دراسة جميع الملابسات حادث قضف ميناء دمياط بمسيرة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة وتحديد رد فعل الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة المصرية نجحت في احتواء الأزمة، وأن منظومة الطاقة لم تتأثر، مطمئنًا المواطنين بأن الدولة تمتلك البدائل الكافية التي تضمن استمرار الإمدادات وعدم تأثر هذا القطاع الحيوي بما جرى.