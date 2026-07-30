وزير الأوقاف يفتتح أعمال تجديد فرش مسجد الحسين .. فيديو وصور

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أعمال تجديد فرش مسجد الإمم الحسين، برفقة محافظ القاهرة وشيخ مشايخ الطرق الصوفية وعدد من القيادات الدينية.

إعادة فتح صحن مسجد الإمام الحسين

وأعلنت وزارة الأوقاف إعادة فتح صحن مسجد الإمام الحسين بالقاهرة اليوم الخميس، وذلك عقب الانتهاء من أعمال تطوير وفرش المسجد التي استمرت على مدار ثلاثة أيام متواصلة، في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة المساجد التاريخية والحفاظ على مكانتها الدينية.

وأوضح الدكتور سيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في تصريح خاص لـ «صدى البلد»، أن فتح المسجد يأتي بالتزامن مع تنظيم احتفالية كبرى داخل المسجد، بحضور وزير الأوقاف وعدد من قيادات الوزارة وكبار العلماء والشخصيات الدينية البارزة في مصر.

وكانت مديرية أوقاف القاهرة قد قررت إغلاق صحن المسجد لمدة ثلاثة أيام، لإجراء أعمال إحلال وتجديد شاملة شملت تركيب فرش جديد يتناسب مع القيمة الدينية والتاريخية للمسجد، ويواكب جهود التطوير التي تشهدها دور العبادة في مختلف أنحاء الجمهورية.