مدبولي: اتخذنا إجراءات أمنية سريعة للتعامل مع حادث ميناء دمياط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حركة الملاحة في ميناء دمياط عادت إلى طبيعتها بعد السيطرة على الحريق.



وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" اتخذنا إجراءات أمنية سريعة للتعامل مع حادث ميناء دمياط.



وتابع رئيس الوزراء : نعمل على تأمين شحنات السفن في ميناء دمياط على مدار الساعة".

وتابع مدبولي :" بمجرد حدوث حريق سفينتين في ميناء دمياط كان شغلنا الشاغل التعامل مع الحريق وتم تشكيل مجموعة عمل للتعامل مع الأمر".

وأكمل مدبولي:" تم فصل السفينتين عن بعضهما البعض للتعامل مع كل سفينة على حدة وحركنا سفينة التخزين بعيدا عن الرصيف.

