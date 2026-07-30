مدبولي عن حادث ميناء دمياط : سفينة التخزين سليمة 100%

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه بمجرد الإعلان عن حادث حريق في ميناء دمياط بدأت الدولة في التحرك في عدة إجراءات .



وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" ما تم هو إدارة أزمة من الدرجة الأولى من كل أجهزة الدولة ".

وتابع مدبولي :" أمس ظهرا تم إبلاغنا من وزير البترول بتواجد حريق في سفينتين في ميناء دمياط وإحنا عندنا مجموعة من سفن التغييز لتأمين احتياجات الطاقة ولدينا 3 سفن في ميناء السخنة وسفينة في ميناء دمياط ".



واكمل مدبولي :" وبجوار سفينة التغويز يكون هناك سفينة تخزين وسفينة التغويز عبارة عن مصنع كامل لضخ الغاز في الشبكة القومية للغاز ".

ولفت مدبولي :" سفينة التخزين لم يحدث تأثير فيها بسبب الاستهداف بطائرة مسيرة وهي سليمة بنسبة 100 % والتأثير السلبي كان على سفينة التغويز "، مضيفا:" بمجرد حدوث الحريق تم التواصل مع وزير النقل وكل الأجهزة الأمنية والسيادية في الدولة للتعامل مع هذا الامر ".

وتابع مدبولي :" بمجرد حدوث حريق سفينتين في ميناء دمياط كان شغلنا الشاغل التعامل مع الحريق وتم تشكيل مجموعة عمل للتعامل مع الأمر".

وأكمل مدبولي:" تم فصل السفينتين عن بعضهم البعض للتعامل مع كل سفينة على حدى وحركنا سفينة التخزين بعيدا عن الرصيف .

