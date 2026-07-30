قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب الشهادات الذكية|خصم 100 جنيه من رواتب مدرسي مسابقة 30 ألف معلم
مدبولي: لا نأخذ أي قرارات برد فعل انفعالي.. ونعي وجود مصالح لجر دول للصراع
أسعار السجائر اليوم في مصر الخميس 30 يوليو 2026.. المحلي والمستورد
ضياء رشوان: الحكومة أجابت عن الأسئلة الجوهرية بشأن حادث السفينة.. وباقي التفاصيل تُعلن بعد انتهاء التحقيقات
مدبولي يحسم الجدل حول لجنة فاقوس: الطلاب متفوقون منذ الإعدادية.. والمدارس التكنولوجية بوابة حقيقية لسوق العمل
فنون جميلة على رأسها .. أماكن اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة قبل انتهائها
مدبولي عن الإسكان الاجتماعي : مينفعش شقة بتتاخد بربع قيمتها ومتستغلش للسكن
وزير النقل: ميناء دمياط يعمل بكامل طاقته بعد السيطرة على الحريق
انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 في هذا الموعد
رئيس جمهورية مدغشقر يزور المتحف المصري الكبير | صور
وزير الكهرباء : مواردنا من السولار والمازوت والغاز كافية لتوليد الطاقة
السعودية تقود تحالفا بحريا دوليا جديدا لحماية الممرات الملاحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استغرق 14 ساعة.. مدبولي يكشف تفاصيل السيطرة على حريق سفينة التغويز بميناء دمياط

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه سيعرض تفاصيل ما حدث أمس في ميناء دمياط وما تم اتخاذه تجاه هذا الحادث لافتا إلى أن الدولة اتخذت عددا من القرارات في هذا الأمر وأنها كانت إدارة أزمة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه على الساعة 2:20 دقيقة من ظهر أمس تم الإبلاغ عن وجود حريق على سفينتين تغييز في ميناء دمياط لافتا إلى ان السفينتين كانتا على قرب من بعضهما لبعض واحدة لتخزين والثانية لتغويز.

وأشار رئيس الوزراء الى أن سفينة التطوير تعتبر مصنع لإسالة الغاز، مؤكدا أنه ذات خطورة كبيرة بحيث اذا حدث أي ضرر لها ستكون عواقبه كبيرة على الميناء، لكن ما حدث أمس كانت تبعات محدودة، مؤكدا أن سفينة التخزين لم يحدث لها أي شئ.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جميع جهات الدولة تعاملت مع حريق سفينة التغويز فورا، مشيرا الى انه تم فصل السفينتين عن بعضهما وتم تحريك سفينة التخزين عن الرصيف مشيرا الى انه بالنسبة لسفينة التغويز غادر جميع العاملين بعيدا كنوع من التأمين لهم .

وأكد رئيس الوزراء أن مغادرة سفينة التغويز أيضا الى وسط البحر كبير احترازي بمسافة 3 كيلو وقاموا بإنشاء السفينة مشيرا الى ان ميناء دمياط كان يعمل امس طبيعي حيث تم دخول وخروج ١٥ سفينة للميناء.

وأشار رئيس الوزراء الى ان عملية اطفاء سفينة التغويز استمر 14 ساعة حتي تم إطفاء النيران بالكامل .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة كانت تتحرى الدقة قبل الإعلان عن سبب الحريق لافتا ان جميع أجهزة الدولة كانت تعمل لمعرفة الحقيقة مشيرا الي انه تم ارسال طائرات درون لمعرفة مصدر اللهب للتعامل مع الحريق.

ووجه مدبولي الشكر لجميع الجهات المعنية التي قامت علي اخماد الحريق في السفينة لافتا ان الأزمة كانت تدار علي مدار الساعة من النقل والقوات المسلحة والبترول والأمن.


وأشار إلى انه تم العمل علي تأمين بدائل طاقة مشيرا الي ان تنوع مصادر الطاقة ادي الي عدم ضرر الطاقة في مصر .

الدكتور مصطفى مدبولى الوزراء ميناء دمياط الدولة القرارات إدارة أزمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

الطالب المتوفي

بعد مصرعه غرقًا .. انهيار أب بخبر نجاح ابنه المتوفى في الثانوية العامة بكلمات مبكية

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

ترشيحاتنا

أرخص الكليات الخاصة والأهلية

تبدأ من 40 ألف جنيه وتسمح بالتقسيط.. قائمة أقل الكليات الخاصة والأهلية المعتمدة سعرا في تنسيق 2026

أسعار الفراخ اليوم الخميس

البانيه وصل كام؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

تقديم كلية الشرطة 2026

آخر موعد للتقديم في كلية الشرطة 2026.. الشروط والأوراق

بالصور

بعد إعلان انفصالهما.. محطات جمعت هنادي مهنا وأحمد خالد صالح خلال العام الماضي

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا
أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

المزيد