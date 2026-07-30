استغرق 14 ساعة.. مدبولي يكشف تفاصيل السيطرة على حريق سفينة التغويز بميناء دمياط

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إنه سيعرض تفاصيل ما حدث أمس في ميناء دمياط وما تم اتخاذه تجاه هذا الحادث لافتا إلى أن الدولة اتخذت عددا من القرارات في هذا الأمر وأنها كانت إدارة أزمة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه على الساعة 2:20 دقيقة من ظهر أمس تم الإبلاغ عن وجود حريق على سفينتين تغييز في ميناء دمياط لافتا إلى ان السفينتين كانتا على قرب من بعضهما لبعض واحدة لتخزين والثانية لتغويز.

وأشار رئيس الوزراء الى أن سفينة التطوير تعتبر مصنع لإسالة الغاز، مؤكدا أنه ذات خطورة كبيرة بحيث اذا حدث أي ضرر لها ستكون عواقبه كبيرة على الميناء، لكن ما حدث أمس كانت تبعات محدودة، مؤكدا أن سفينة التخزين لم يحدث لها أي شئ.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جميع جهات الدولة تعاملت مع حريق سفينة التغويز فورا، مشيرا الى انه تم فصل السفينتين عن بعضهما وتم تحريك سفينة التخزين عن الرصيف مشيرا الى انه بالنسبة لسفينة التغويز غادر جميع العاملين بعيدا كنوع من التأمين لهم .

وأكد رئيس الوزراء أن مغادرة سفينة التغويز أيضا الى وسط البحر كبير احترازي بمسافة 3 كيلو وقاموا بإنشاء السفينة مشيرا الى ان ميناء دمياط كان يعمل امس طبيعي حيث تم دخول وخروج ١٥ سفينة للميناء.

وأشار رئيس الوزراء الى ان عملية اطفاء سفينة التغويز استمر 14 ساعة حتي تم إطفاء النيران بالكامل .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة كانت تتحرى الدقة قبل الإعلان عن سبب الحريق لافتا ان جميع أجهزة الدولة كانت تعمل لمعرفة الحقيقة مشيرا الي انه تم ارسال طائرات درون لمعرفة مصدر اللهب للتعامل مع الحريق.

ووجه مدبولي الشكر لجميع الجهات المعنية التي قامت علي اخماد الحريق في السفينة لافتا ان الأزمة كانت تدار علي مدار الساعة من النقل والقوات المسلحة والبترول والأمن.



وأشار إلى انه تم العمل علي تأمين بدائل طاقة مشيرا الي ان تنوع مصادر الطاقة ادي الي عدم ضرر الطاقة في مصر .