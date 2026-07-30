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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأرصاد : طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 37

الأرصاد:
الأرصاد:
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الجمعة، نهاراً طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، وليلاً طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

وشبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

وفرص ضعيفة جداً لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوباً على مناطق من ( حلايب – شلاتين – مرسى علم – أبو سمبل ) على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من ( حلايب - وأقصى جنوب الصحراء الشرقية).

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية .

وبالنسبة لحالة خليج السويس معتدل وإرتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر وإتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الجديدة 37 25

6 أكتوبر 38 25

بنها 37 26

دمنهور 36 25

وادي النطرون 37 26

كفر الشيخ 35 25

بلطيم 33 24

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 36 25

طنطا 36 25

دمياط 34 27

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 24

العريش 35 23

رفح 34 24

رأس سدر 38 26

نخل 39 25

كاترين 33 21

الطور 36 25

طابا 37 25

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 37 29

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 23

مطروح 30 25

السلوم 33 24

سيوة 35 22

رأس غارب 37 29

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 28

شلاتين 41 30

حلايب 37 29

أبو رماد 41 28

مرسى حميرة 39 29

أبرق 41 28

جبل علبة 41 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 39 24

أسيوط 39 25

سوهاج 40 27

قنا 42 28

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

الوادي الجديد 41 26

أبوسمبل 43 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 34

المدينة 44 31

الرياض 45 30

المنامة 40 33

أبوظبى 45 33

الدوحة 43 34

الكويت 46 32

دمشق 40 22

بيروت 32 27

عمان 36 22

القدس 33 23

غزة 32 25

بغداد 48 34

مسقط 36 30

صنعاء 29 16

الخرطوم 39 28

طرابلس 32 25

تونس 36 24

الجزائر 32 23

الرباط 29 20

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 29 14

إسطنبول 30 21

إسلام آباد 34 25

نيودلهي 34 27

جاكرتا 33 25

بكين 34 27

كوالالمبور 32 24

طوكيو 36 27

أثينا 32 24

روما 39 24

باريس 32 18

مدريد 37 22

برلين 31 17

لندن 27 15

مونتريال 27 20

موسكو 22 14

نيويورك 27 21

واشنطن 32 22

نواكشوط 34 26

أديس أبابا 22 13

هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة السواحل الشمالية

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