حبس سائق ميكروباص للتعدى على أحد الركاب بالضرب

قررت جهات التحقيق المختصة حبس قائد سيارة ميكروباص للتعدى على أحد الركاب بالضرب.

أكدت الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى على أحد الركاب بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (عامل "مصاب بجرح سطحى بالرقبة" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبسؤاله أفاد أنه بتاريخ

28/ الجارى حال إستقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائدها بسبب قيامه بتغيير خط السير لتلافى أحد الأكمنة المرورية، قام على إثرها السائق بالتعدى عليه بالسب والضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (مقيم بمحافظة المنيا)، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لإنتهاء رخصة تسيير السيارة.

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.