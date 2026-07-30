قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4400 جنيه للثانوي|ماذا قررت التعليم بشأن مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات 2027؟
الحكومة: 21 سفينة و5447 حركة شاحنات بميناء دمياط خلال اليوم الخميس
مصاريف المدارس التجريبية 2027 بالأرقام .. خبر عاجل لطلاب "الرسمية لغات والمتميزة"
ياسر إدريس يهنئ فارفوديتش برئاسة اللجنة الأولمبية الكرواتية
كامل الوزير يتوجه إلى دمياط لتكريم أبطال إنقاذ وإطفاء "سفينة التغويز"
رويترز : هجوم حوثي على منشآت نفطية سعودية انطلق من العراق بتنسيق مع فصائل موالية لإيران
لوجهتك التعليمية والعسكرية.. أسهل طريقة لاستخراج القيد العائلي أونلاين
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يطلق تطبيق X Money في الولايات المتحدة.. واتساب ويب يحقق واحدة من أكثر الميزات انتظارا
مصروفات المدارس الرسمية 2027 .. قرار عاجل بآليات تحصيل الرسوم والخدمات
الرئيس السيسي يهنيء رئيس وزراء مملكة إسبانيا هاتفيا بفوز المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم لكرة القدم
تحرك عربي لدعم مصر.. وزراء خارجية السعودية والإمارات والأردن والكويت يدينون استهداف سفينتين بميناء دمياط
التعليم العالي: فيديو تعريفي بخطوات تقدم الدبلومات لاختبارات الالتحاق بـ الهندسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

السابع على الثانوية الأزهرية: طموحي بالتخصص في جراحة المخ والأعصاب.. فيديو

الطالب خالد أحمد محمد
الطالب خالد أحمد محمد
محمد شحتة

ظهر الطالب/ خالد أحمد محمد، الحاصل على المركز السابع في الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي، وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بصوت عذب وجميل.

وقال خالد احمد محمد، في فيديو على صفحة الأزهر الشريف: «نشأتُ في بيتٍ قرآني؛ فأنا ووالدي وإخوتي جميعًا من حَفَظَة كتاب الله. ولا يظنَّ أحدٌ أن الصلاة أو القرآن مضيعةٌ للوقت؛ فوالله ما تركتُ يومًا.

وتابع الطالب السابع على الثانوية الأزهرية: طوال فترة دراستي في الشهادة الثانوية، إمامةَ المصلين في الصلوات الجهرية. وكانت الصلاة والقرآن بركةً في وقتي، وعونًا لي على تجديد طاقتي، وسرًّا من أسرار توفيق الله لي في رحلتي الدراسية».

لمشاهدة الفيديو من هنا

طموح السابع على الثانوية الأزهرية

وعبر عن أمنيته قائلا: طموحي أن أكون متخصصا في جراحة المخ والأعصاب وأن أكون رئيسا لقسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وتابع: انتقلت إلى الأزهر في المرحلة الإعدادية وأدركت أهمية الأزهر في حفظ القرآن ودراسة الشريعة الإسلامية، فالأزهر يجمع بين علوم الدين وعلوم الدين.

وذكر أنه نشأ في بيت مهتم بحفظ القرآن وبالأخص الوالد والوالدة، وأخوته من حفظة القرآن الكريم، ووالده له دور كبير في سنده ودعمه خلال الدراسة.

أوائل الثانوية الأزهرية

وأعلن الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، الأحد الماضي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مشيخة الأزهر، أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي للعام الدراسي 2025-2026م (1447هـ)، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميًّا، وفي أعقاب الاتصالات الهاتفية التي أجراها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس السبت، بالأوائل لتهنئتهم وأسرهم بالتفوق والتميز.

وحصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة (منطقة الغربية - معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم) على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي بمجموع 646 درجة وبنسبة 99.38%، وجاءت في المركز الثاني الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف (منطقة المنوفية - معهد فتيات طنبشا) بمجموع 645 درجة وبنسبة 99.23%.

فيما احتل المركز الثالث المكرر أربعة طلاب بمجموع 644 درجة وبنسبة 99.08%، وهم: الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل (منطقة القاهرة - معهد الغد المشرق للغات) بالمركز الثالث، والطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران (منطقة دمياط - معهد فارسكور) بالمركز الثالث مكرر، والطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد (منطقة القاهرة - معهد فتيات العبور النموذجي) بالمركز الثالث مكرر، والطالب يوسف محمود محمود عبد الستار محمود (منطقة الدقهلية - معهد بطرة) بالمركز الثالث مكرر.

وجاء في المركز السابع الطالب خالد أحمد محمد عبد الجواد علي (منطقة الشرقية - معهد الحسينية) بمجموع 643 درجة وبنسبة 98.92%، بينما جاء في المركز الثامن المكرر ثلاثة طلاب بمجموع 642 درجة وبنسبة 98.77%، وهم: الطالبة أسماء الشناوي يوسف جعبوبة (منطقة الغربية - معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم) بالمركز الثامن، والطالبة جنة محمود عمار خميس عمار (منطقة القاهرة - معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي) بالمركز الثامن مكرر، والطالب يوسف بهاء المهدي جاب الله إبراهيم (منطقة الشرقية - معهد الشهيد خالد فكري) بالمركز الثامن مكرر.

الثانوية الأزهرية أوائل الثانوية الأزهرية أوائل العلمي بالثانوية الأزهرية السابع على الثانوية الأزهرية شيخ الأزهر طلاب الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

سعر الذهب

2000 جنيه.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

الطالبة مريم

التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

بنجامين ميندي

الفرنسي بنجامين ميندي يبيع نسخة كأس العالم 2018

بسنت حميدة وزوجها

بطلة ألعاب القوى بسنت حميدة تعلن انفصالها عن زوجها

رودري

ريال مدريد يقترب من ضم ديوماندي ورودري .. وأزمة القيد تهدد خطط الملكي

بالصور

أيقونة النقد | مسيرة حمدي الجابري تحت أضواء مهرجان المسرح

حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض
حمدي الجابري ومحمد رياض

أنا العريس .. سمسم شهاب في ضيافة موقع صدى البلد

ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب
ندوة سمسم شهاب

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

المزيد