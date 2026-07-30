السابع على الثانوية الأزهرية: طموحي بالتخصص في جراحة المخ والأعصاب.. فيديو

ظهر الطالب/ خالد أحمد محمد، الحاصل على المركز السابع في الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي، وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بصوت عذب وجميل.

وقال خالد احمد محمد، في فيديو على صفحة الأزهر الشريف: «نشأتُ في بيتٍ قرآني؛ فأنا ووالدي وإخوتي جميعًا من حَفَظَة كتاب الله. ولا يظنَّ أحدٌ أن الصلاة أو القرآن مضيعةٌ للوقت؛ فوالله ما تركتُ يومًا.

وتابع الطالب السابع على الثانوية الأزهرية: طوال فترة دراستي في الشهادة الثانوية، إمامةَ المصلين في الصلوات الجهرية. وكانت الصلاة والقرآن بركةً في وقتي، وعونًا لي على تجديد طاقتي، وسرًّا من أسرار توفيق الله لي في رحلتي الدراسية».

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طموح السابع على الثانوية الأزهرية

وعبر عن أمنيته قائلا: طموحي أن أكون متخصصا في جراحة المخ والأعصاب وأن أكون رئيسا لقسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر بالقاهرة.

وتابع: انتقلت إلى الأزهر في المرحلة الإعدادية وأدركت أهمية الأزهر في حفظ القرآن ودراسة الشريعة الإسلامية، فالأزهر يجمع بين علوم الدين وعلوم الدين.

وذكر أنه نشأ في بيت مهتم بحفظ القرآن وبالأخص الوالد والوالدة، وأخوته من حفظة القرآن الكريم، ووالده له دور كبير في سنده ودعمه خلال الدراسة.

أوائل الثانوية الأزهرية

وأعلن الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر الشريف، الأحد الماضي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر مشيخة الأزهر، أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي للعام الدراسي 2025-2026م (1447هـ)، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميًّا، وفي أعقاب الاتصالات الهاتفية التي أجراها فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس السبت، بالأوائل لتهنئتهم وأسرهم بالتفوق والتميز.

وحصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة (منطقة الغربية - معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم) على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالقسم العلمي بمجموع 646 درجة وبنسبة 99.38%، وجاءت في المركز الثاني الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف (منطقة المنوفية - معهد فتيات طنبشا) بمجموع 645 درجة وبنسبة 99.23%.

فيما احتل المركز الثالث المكرر أربعة طلاب بمجموع 644 درجة وبنسبة 99.08%، وهم: الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل (منطقة القاهرة - معهد الغد المشرق للغات) بالمركز الثالث، والطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران (منطقة دمياط - معهد فارسكور) بالمركز الثالث مكرر، والطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد (منطقة القاهرة - معهد فتيات العبور النموذجي) بالمركز الثالث مكرر، والطالب يوسف محمود محمود عبد الستار محمود (منطقة الدقهلية - معهد بطرة) بالمركز الثالث مكرر.

وجاء في المركز السابع الطالب خالد أحمد محمد عبد الجواد علي (منطقة الشرقية - معهد الحسينية) بمجموع 643 درجة وبنسبة 98.92%، بينما جاء في المركز الثامن المكرر ثلاثة طلاب بمجموع 642 درجة وبنسبة 98.77%، وهم: الطالبة أسماء الشناوي يوسف جعبوبة (منطقة الغربية - معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم) بالمركز الثامن، والطالبة جنة محمود عمار خميس عمار (منطقة القاهرة - معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي) بالمركز الثامن مكرر، والطالب يوسف بهاء المهدي جاب الله إبراهيم (منطقة الشرقية - معهد الشهيد خالد فكري) بالمركز الثامن مكرر.