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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نماذج مشرفة.. الأولى على الثانوية الأزهرية بأسوان تروي رحلة تفوقها

الأولى بالثانوية الأزهرية بأسوان
الأولى بالثانوية الأزهرية بأسوان
محمد عبد الفتاح

الناجح يرفع أيده ، هذا ما تعيشه الأسر التى حقق أبنائها النجاح والتفوق فى إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية .

ومن هذه النماذج المشرفة الطالبة منة أحمد الوردانى سيف أبو ليلة، بمعهد فتيات أسوان النموذجى، والتى حققت المركز الأول على مستوى منطقة أسوان الأزهرية بالقسم العلمى، بعدما حصلت على مجموع درجات 631 درجة بنسبة 97.8% .

وأكدت الطالبة منة أحمد أن الفضل كله يعود إلى الله سبحانه وتعالى الذى وفقها وأكرمها بالحصول على المركز الأول على مستوى منطقة أسوان الأزهرية.

وأشارت إلى أنها وضعت منذ بداية العام الدراسى خطة ثابتة للمذاكرة ، حيث كانت تبدأ يومها عقب صلاة الفجر مباشرة، وتواصل المذاكرة حتى صلاة العصر، وأنها كانت تتوقف عن المذاكرة لأداء الصلوات وقراءة القرآن الكريم.

وأضافت بأن حفظها لكتاب الله وختمها القرآن الكريم كاملاً كان من أهم أسباب النجاح ، وأنها كانت تستعين بالله فى كل خطوة، وتحرص على الصلاة وقراءة القرآن طوال العام الدراسى.

وأوضحت، أنها كانت تتمنى أن تكون ضمن أوائل الجمهورية حتى تنال شرف الاتصال من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إلا أنها تحمد الله على ما حققته من إنجاز، وأن المركز الأول على مستوى منطقة أسوان الأزهرية يعتبر نعمة كبيرة تستحق الشكر لله عز وجل .

نجاح وتفوق 

وقالت إن حلمها الأكبر هو الالتحاق بكلية الطب حيث كانت تتمنى تحقيق أمنية والدها الذى كان يشجعها على التفوق ، إلى جانب دعم والدتها وشقيقاتها حيث كانوا يحرصوا على توفير الهدوء لها طوال العام  .

وقال والد منة أن لديه خمس بنات، جميعهن يدرسن بالتعليم الأزهرى باستثناء الابنة الصغرى، وتأتى منة فى الترتيب الرابع بين شقيقاتها حيث حفظت القرآن الكريم منذ الصغر، ونجحت فى الحصول على العديد من الجوائز فى مسابقات حفظ القرآن التى نظمها الأزهر الشريف ، ونحن جميعاً فخورين بمنة ، وربنا يكمل فرحتنا على خير بدخولها كلية الطب ، وتحقيق حلمنا جميعاً .

وأشارت والدة الطالبة إن الأسرة عاشت لحظات لا توصف بعد إعلان النتيجة، وانطلقت الزغاريد فى المنزل احتفالاً بتفوق أبنتهم بعد رحلة شاقة من السهر والكفاح  ، وحرصنا على توفير الهدوء والتركيز لها .

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