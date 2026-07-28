أخبار أسوان.. احتفاء وتهنئة لأوائل الثانوية الأزهرية.. والفنون الشعبية تشارك بملتقى الإسماعيلية

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأثنين الموافق : 27/7/2026 أحداث متنوعة.

فقد هنأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2025/2026، معرباً عن خالص تهانيه للطلاب والطالبات ولأسرهم، ومتمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق فى حياتهم الجامعية والعملية، وأن يواصلوا مسيرة التفوق والعطاء لخدمة وطنهم.

فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، والإستثمار فى رأس المال البشرى، والإهتمام ببناء أجيال واعية ومتفوقة علمياً وأخلاقياً، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم ورعاية المتفوقين.

وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذا الإنجاز المشرف الذى حققه أبناء المحافظة يعكس الجهود الكبيرة التى يبذلها الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، وأيضاً للإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية بقيادة الدكتور سيد حسن ، وبمشاركة القيادات التعليمية والمعلمين، فى إعداد جيل متميز يجمع بين التفوق الدراسى والإلتزام بالقيم والمبادئ التى يرسخها الأزهر الشريف، بما يسهم فى بناء كوادر وطنية قادرة على المشاركة فى مسيرة التنمية.

أسوان تحتفى بأبنائها المتفوقين .. والمحافظ يهنئ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2026/2025

جهود متنوعة

تواصل فرقة أسوان للفنون الشعبية تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مشاركتها فى فعاليات ملتقى السمسمية فى دورته الرابعة الذى يقام بمحافظة الإسماعيلية.

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 ، والحفاظ على الهوية الثقافية والتراث الشعبى، وتعزيز القوة الناعمة المصرية، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم الفنون والإبداع، وإبراز الموروث الحضارى فى مختلف المحافل المحلية والدولية.

محافظ أسوان يشيد بمشاركة فرقة الفنون الشعبية فى ملتقى السمسمية بالإسماعيلية ..صور

أعلنت منطقة أسوان الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي– الأدبي) للعام الدراسي 2026/2025م، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٦م وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١١ أغسطس ٢٠٢٦م بمقر الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة، مع التأكيد بأنه لن يتم قبول أي طلبات أو تحصيل رسوم بعد انتهاء هذا الموعد المحدد إطلاقاً.



فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الأول بالثانوية الأزهرية بأسوان