قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر أيام الانخفاض المؤقت.. موجة حارة تضرب البلاد اعتبارًا من الثلاثاء وذروتها الخميس
مقـ.تل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار خلال مهرجان في سياتل
التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم
مفتي الجمهورية: منح الجيران كلمة سر الواي فاي بأجر شهري ممنوع شرعا
أسعار الذهب في مصر بالتعاملات الصباحية اليوم الإثنين
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن
دبلوماسي أوكراني سابق: ضرب المنشآت النفطية الروسية ضغط اقتصادي على موسكو
لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين
بعد سرقة حنفيات مسجد في سوهاج.. هذه عقوبة المتهم طبقا للقانون
قتـ.يلان وعشرات المصابين في هجمات جوية أوكرانية على روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الرحلات النيلية في أسوان اليوم الاثنين 27-7-2026

الرحلات النيلية
الرحلات النيلية
محمد عبد الفتاح

الرحلات النيلية فى أسوان تبدأ الخطوة الأولى فيها بتحديد نوع الرحلة التى تناسبك، سواء كانت رحلة يوم واحد، أو رحلة تمتد لعدة أيام بين أسوان والأقصر. وتختلف الأسعار حسب المدة ومستوى الخدمة داخل الباخرة.

الرحلات النيلية 

يمكن الحجز بسهولة من خلال الشركات السياحية المرخصة أو عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للفنادق والبواخر النيلية، مع التأكد من تقييمات الزوار وتجاربهم السابقة.

تتراوح أسعار الرحلات النيلية فى أسوان ما بين 4500 جنيه مصرى و9250 جنيهًا للفرد الواحد، وتختلف حسب عدد الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة المقدمة، وتشمل الإقامة الكاملة والوجبات والبرامج الترفيهية والجولات السياحية.

تتنوع الكبائن بين الإطلالات الجانبية والمطلة مباشرة على النيل، وبعضها يضم شرفات خاصة، فاختر ما يناسب ميزانيتك وتجربتك المنشودة.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

نتيجة الثانويه الازهريه

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانويه الازهريه برقم الجلوس 2026 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة وتحذر من ظاهرة خطيرة

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. موعد الصرف وشروط الحصول عليها

الراقصة ماريا جانييف

أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

مجلس الصحفيين: نواجه تجاوزات الصحف التي تضر بالمهنة أو تنتهك حقوق الزملاء

رئيسة المجلس القومي للمرأة تزور مجلس الدولة لتهنئة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بمناسبة توليه رئاسة المجلس

رئيسة القومي للمرأة تزور مجلس الدولة لتهنئة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بتوليه رئاسة المجلس

شادي زلطة لراديو النيل: 100 مدرسة مصرية- إيطالية و38 مدرسة مصرية- ألمانية جديدة.. والبكالوريا بديل اختياري

شادي زلطة : 100 مدرسة مصرية- إيطالية و38 مدرسة مصرية- ألمانية جديدة.. والبكالوريا بديل اختياري

بالصور

طريقة عمل سلطة المكرونة بالسوسيس فى دقايق

طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد