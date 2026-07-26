حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً .. توضيح عاجل الآن

انتشرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً الإثنين

ومن جانبها ، نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 أو اعتماد النتيجة غداً الإثنين ، مشددة على عدم إعلان الموعد النهائي حتى الآن .

وكانت حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بعد تداول أنباء متضاربة بشأن تسريب تفاصيل أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد النتيجة من وزير التعليم .

حيث انتشرت على فيس بوك أنباء تزعم ، أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 تشمل 36 طالب وطالبة ، وأن معظم أوائل الثانوية العامة 2026 بشعبتي علمي رياضة وعلمي علوم من قطاعات القاهرة والاسكندرية والمنصورة ، بينما احتل طلاب قطاع الصعيد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 فى الشعبة الادبية

كما زعمت أنباء أخرى ، أن عدد أوائل الثانوية العامة 2026 يتراوح ما بين 36 إلى 40 طالب

أوائل الثانوية العامة 2026

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إعلان أي تفاصيل تخص أوائل الثانوية العامة 2026 ، مؤكدة أن كل ما يتم تداوله من أخبار عن أوائل الثانوية العامة 2026 أخبار مفبركة وغير دقيقة .

وعلم موقع صدى البلد ، أن كنترولات الثانوية العامة 2026 سوف تبدأ إجراءات إعداد قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 خلال ساعات بمجرد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ، قبل إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ، والتي من المخطط إعلانها رسميًا الأسبوع الجاري .

أوائل الثانوية العامة 2026

ومن المعتاد أن تشمل قائمة أوائل الثانوية العامة أكثر من 30 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية من مختلف الشُعب.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان أي تفاصيل بشأن أسماء أو مجاميع أو محافظات أوائل الثانوية العامة 2026 مؤكدة أن القائمة سيتم اعدادها بعد الانتهاء من تصحيح جميع المواد .

أوائل الثانوية العامة 2026 .. كيف يتم اختيارهم ؟

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أنه يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في كل شعبة “علمي علوم - علمي رياضة - أدبي” على مستوى جمهورية مصر العربية، على أن تشمل القائمة طلاب من محافظات مختلفة

وأشار المصدر إلى قيام لجنة عُليا بفحص أوراق الطلاب المُرشحين لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 لتتم مراجعتها أكثر من مرة من خلال مستشار كل مادة ، ثم يتم عمل تقرير بأسماء الأوائل، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم ، ويتم مراعاة معيار ترتيب الأوائل وفقا لـ الدرجة الأعلى.



وشدّد المصدر على أن قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 سوف تشمل طلابًا من جميع نوعيات المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة والدمج والمكفوفين والمتفوقين.

وأكد المصدر أنه عند اختيار أوائل الثانوية العامة 2026 ، يكون الأوائل من الطلاب الذين حضروا العام الدراسي كله في مدارسهم، حيث إنه لا يمكن أن يكونوا من طلاب المنازل، كما سيشترط ألا يكون أوائل الثانوية العامة 2026 من الطلاب الذين سبق لهم الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

أوائل الثانوية العامة 2026 .. “التعليم” تعلنهم في بيان رسمي قريبا

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تصدر بيانا رسميا يكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 رسمياً ، محذرة من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية تزعم تسريب أي معلومات عن أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 .

حيث سيكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وصور وبيانات :

أوائل الثانوية العامة 2026 علمي علوم

أوائل الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أوائل الثانوية العامة 2026 أدبي

أوائل الثانوية العامة 2026 مكفوفين

أوائل الثانوية العامة 2026 STEM

أوائل الثانوية العامة 2026 دمج

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. هل انتهى التصحيح في الكنترولات ؟

كما علم موقع صدى البلد من مصادره ، أن العمل مازال مستمر في كنترولات الثانوية العامة 2026 ، ولم يتم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة النهائية في جميع المواد مثلما زعم البعض

وشدد المصدر على أن جميع أعمال كنترولات الثانوية العامة 2026 محاطة بسرية تامة وتأمينات مشددة ، هناك تعليمات بعدم الاستعجال لضمان نزاهة ودقة نتيجة الثانوية العامة 2026 عند اعلانها.

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تحذير عاجل من التعليم

وأعلن شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضيحا عاجلا لحسم الجدل المثار بشأنها على فيس بوك ، بعد تداول صور تزعم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 لبعض الطلاب

حيث قال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم عبر حسابه على فيس بوك : نعيد التأكيد مرة أخرى للتوعي ، كل ما يتم تداوله من منشورات تزعم الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 أو القدرة على تعديلها في الكنترولات قبل اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، ما هي إلا محاولات احتيال وتربح غير مشروع أو محاولات لتحقيق مشاهدات بهدف التربح…نرجو عدم الانسياق خلفها

نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

وأعلنت إدارة موقع صدى البلد على حصولها على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

يمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد ، لتسجيل البيانات المطلوبة لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :