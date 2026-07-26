ترامب ينشر صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لجزيرة خرج تتعرض لقصف المقاتلات

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال"، صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لجزيرة خارك الإيرانية وهي تتعرض لقصف المقاتلات، وعلّق عليها: "الهجوم على جزيرة خرج".





وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي، عن قائمة تضم 11 إسقاطاً جديداً للطائرات المسيّرة الامريكية بواسطة منجزات الدفاع الجوي الايراني المحلية الصنع.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد حسين محبي، المتحدث باسم الحرس الثوري، قال في حوار خاص لوكالة "تسنيم" الإيرانية: "بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، كُلفت القوة الجوفضائية للحرس بالشروع في إنتاج دفاع جوي محلي، وتم ذلك بسرعة، وتم تصنيع دفاع جوي محلي ومتطور للحرس، لعب دوراً في حرب رمضان، ومن بينها إسقاط طائرة F-35".

وأضاف محبي أنه في الاشتباكات الأخيرة، وخلال 15 يوماً، حققت القوات 11 إسقاطاً ناجحاً.