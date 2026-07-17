تقرير إيراني: الولايات المتحدة تهاجم ناقلة نفط فارغة في جزيرة خارك

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن الولايات المتحدة هاجمت ناقلة نفط فارغة راسية في جزيرة خارك في الخليج العربي بالصواريخ.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أمس أنها هاجمت ودمرت برج المراقبة في ميناء تشابهار شهيد قلنتاري جنوب إيران.

ووفقًا للبيان، يُعدّ البرج جزءًا من شبكة مراقبة بحرية على طول ساحل خليج عُمان، يستخدمها الحرس الثوري منذ عقود لمراقبة ومهاجمة السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز.

وأضاف البيان: "إن تدمير البرج يُقوّض بشكل مباشر قدرة الحرس الثوري على تنسيق هجمات ضد أفراد الطاقم المدنيين الأبرياء".





