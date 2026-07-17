يوسف بطرس غالي يرد على حاتم الجبلي: كنت أطلع عمر سليمان على تطورات الاقتصاد شهريًا

نفى الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، ما تردد بشأن تعرضه لانتقادات من اللواء الراحل عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، بسبب السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة، مؤكدًا أن العلاقة بينهما كانت قائمة على تبادل المعلومات والاطلاع على تطورات الملف الاقتصادي، دون أي تدخل في صناعة القرار.

موقف اللواء عمر سليمان من السياسات الاقتصادية

وخلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، رد غالي على تصريحات سابقة للدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، بشأن موقف اللواء عمر سليمان من السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن ما قيل لا يتوافق مع ما عايشه خلال فترة عمله.

وأوضح أنه كان يعقد اجتماعًا دوريًا مع اللواء عمر سليمان مرة كل شهر، يستعرض خلاله مستجدات الاقتصاد المصري، ويشرح بالتفصيل القرارات والإصلاحات التي كانت تنفذها الحكومة، بهدف إطلاعه على تطورات المشهد الاقتصادي.

أسباب اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية

وأضاف أن عمر سليمان كان يطرح العديد من الأسئلة حول أسباب اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية أو تعديلها، في إطار المتابعة والفهم، لكنه لم يتدخل مطلقًا في رسم السياسة الاقتصادية أو توجيهها.

وأكد غالي أن اللواء عمر سليمان لم يسبق أن اعترض على أي من السياسات الاقتصادية أو طلب إيقافها، مشيرًا إلى أن دوره اقتصر على الاستفسار ومتابعة التطورات، دون أن يمارس أي تأثير على القرارات التي كانت تتخذها الحكومة في هذا الملف.

اللقاءات الدورية مع عمر سليمان

واختتم وزير المالية الأسبق حديثه بالتأكيد على أن اللقاءات الدورية مع عمر سليمان كانت جزءًا من آلية عرض الملفات المهمة على كبار مسؤولي الدولة، ولم تشهد، بحسب روايته، أي تدخل من رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق في إدارة أو صياغة السياسات الاقتصادية.