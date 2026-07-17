صدى البلد يرصد خريطة الأفلام في السينمات .. فيديو

كشف موقع صدى البلد، من خلال فيديو مصور، خريطة الأفلام المعروضة حاليًا في دور السينما، والتي تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا وتنافسًا قويًا على شباك التذاكر، حيث تتنوع الأعمال بين الأكشن والإثارة والكوميديا والرومانسية، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الفن.

ويأتي في مقدمة الأفلام المعروضة "شمشون ودليلة"، الذي يجمع بين الأكشن والإثارة، وتدور أحداثه حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتتحول القصة إلى سلسلة من المطاردات والصراعات والمفاجآت.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد العوضي، مي عمر، خالد الصاوي، محمد ثروت، عصام السقا، أحمد الرافعي، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد.

ويواصل فيلم "صقر وكناريا" جذب الجمهور داخل دور العرض، إذ يقدم مزيجًا من الكوميديا والأكشن، من خلال قصة "صقر"، المرتزق المحترف الذي يقرر إنهاء حياته الخطرة، لكنه يجد نفسه في مغامرة غير متوقعة بعد لقائه بـ"بلال" الشهير بـ"كناريا"، وهو كاتب فاشل مهووس بعالم الجواسيس والعمليات السرية، لتنطلق بينهما رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة.

ويضم الفيلم في بطولته محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزي، يارا السكري، خالد الصاوي، انتصار، وعددًا من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

كما يحظى فيلم "ابن مين فيهم؟" بإقبال لافت من الجمهور، خاصة مع اعتماده على الكوميديا الاجتماعية. وتدور أحداثه حول "رشدي"، رجل أعمال مستهتر، تتغير حياته بالكامل بعد وفاة عمته التي تترك له ميراثًا ضخمًا، لكن بشرط أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته السابقة، ليبدأ رحلة مليئة بالمواقف الطريفة والمفاجآت.

ويشارك في بطولة الفيلم ليلى علوي، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، محمد طعيمة، زينة منصور، داليا العمري، مع ظهور خاص للفنانة هالة فاخر، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم شيماء سيف، ويزو، رانيا يوسف، وانتصار. الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي.

ويواصل فيلم "القصص" حضوره في دور العرض، مقدمًا تجربة مختلفة، إذ تدور أحداثه حول "أحمد"، عازف بيانو طموح، تنشأ بينه وبين فتاة نمساوية علاقة صداقة بالمراسلة، بالتزامن مع التغيرات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها مصر حتى مطلع ثمانينيات القرن الماضي، في رحلة إنسانية تمزج بين الحب والحنين والتحولات التاريخية. ويشارك في بطولة الفيلم أمير المصري، نيللي كريم، فاليري باشنر، كريم قاسم، أحمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي، خالد مختار، أحمد الأعزر وعمرو عابد.

أما فيلم "الكراش"، فيواصل تحقيق نجاحه بين جمهور الأفلام الرومانسية، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي خفيف حول العلاقات العاطفية المتشابكة بين أبطاله، لتنشأ مواقف إنسانية ورومانسية تتخللها جرعة من الكوميديا

ويشارك في بطولة الفيلم باسم سمرة، شيرين رضا، ميرنا جميل، حسن أبو الروس، مريم الجندي، إلى جانب مجموعة من الفنانين.

وتؤكد خريطة الأفلام المعروضة حاليًا في دور السينما تنوع المحتوى المقدم للجمهور، حيث يجد عشاق الأكشن والإثارة، ومحبو الكوميديا، وكذلك الجمهور الباحث عن الأعمال الرومانسية والدرامية، و التاريخية خيارات متعددة، وهو ما انعكس على الإقبال الكبير الذي تشهده دور العرض خلال الفترة الحالية.