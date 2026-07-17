وسط مخاوف التصعيد مع إيران.. إسرائيل ترفض استقبال طائرات الوقود الأمريكية بمطار بن جوريون

كشفت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية عن خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن استقبال طائرات التزود بالوقود الأمريكية، وذلك بعد تقرير نشره موقع "أكسيوس" تحدث عن وصول هذه الطائرات إلى إسرائيل في ظل تصاعد احتمالات التوتر مع إيران.



وبحسب الصحيفة، فإن طائرات التزود بالوقود الأمريكية لن تهبط في مطار بن جوريون كما جرى في موجات الانتشار السابقة، وذلك عقب قرار وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف تقليص عدد الطائرات الأمريكية المسموح لها باستخدام المطار.

وأضافت أن مسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) احتجوا لدى كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، معتبرين أن القرار يحد من المرونة العملياتية للقوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وأشارت واي نت إلى أنه من المتوقع وصول طائرات التزود بالوقود الأمريكية بمعدل يتراوح بين خمس وثماني طائرات يوميًا، في إطار الاستعدادات الجارية وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة.