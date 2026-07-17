فوت ميركاتو: اتفاق شفهي بين محمد صلاح وبشكتاش.. وعقد لمدة موسم مع خيار التمديد

كشف حساب "فوت ميركاتو" عن توصل نادي بشكتاش التركي إلى اتفاق شفهي مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيدًا لانضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمدصلاح

وحسب التقرير، من المنتظر أن يوقع صلاح عقدًا لمدة موسم واحد، مع وجود بند يمنح الطرفين خيار التمديد لموسم إضافي، في حال الاتفاق بينهما بعد نهاية الموسم الأول.

وأشار التقرير إلى أن محمد صلاح سيحصل على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كحوافز ومكافآت مرتبطة بأدائه مع الفريق.

كان أحمد حسن قد نقل هذه الأنباء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.