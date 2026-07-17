سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو 2026، مواصلة تحركاتها الهابطة مقارنة بمستويات أمس، بالتزامن مع انخفاض محدود في أسعار الأوقية بالبورصات العالمية، وهو ما انعكس على أسعار مختلف الأعيرة داخل محال الصاغة، وفي مقدمتها عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5790 جنيهًا للبيع و5750 جنيهًا للشراء، مقابل 5810 جنيهات و5760 جنيهًا على التوالي في تعاملات أمس، ليتراجع بنحو 20 جنيهًا للبيع، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 46320 جنيهًا للبيع مقابل 46480 جنيهًا أمس، بخسارة بلغت 160 جنيهًا.

وتتابع الأسواق المحلية عن كثب تطورات أسعار الذهب العالمية وتحركات سعر صرف الدولار، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا في تسعير المعدن النفيس داخل مصر، إلى جانب مستويات العرض والطلب في السوق.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026

جاءت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 6615 جنيهًا للبيع، و6570 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 5790 جنيهًا للبيع، و5750 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 4965 جنيهًا للبيع، و4930 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3860 جنيهًا للبيع، و3835 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: 46320 جنيهًا للبيع، و46000 جنيه للشراء.

الأوقية عالميًا: 3996.8 دولار.

الأوقية بالجنيه: 205815 جنيهًا للبيع، و204395 جنيهًا للشراء.

دولار الصاغة: 51.49 جنيه، مقارنة بنحو 50.45 جنيه في القطاع المصرفي.

مقارنة أسعار الذهب اليوم بأسعار أمس

أظهرت المقارنة بين تعاملات اليوم وأمس استمرار التراجع في أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وجاءت أبرز التغيرات كالتالي:

تراجع عيار 24 من 6640 جنيهًا إلى 6615 جنيهًا للبيع، بانخفاض 25 جنيهًا.

انخفض عيار 21 من 5810 جنيهات إلى 5790 جنيهًا للبيع، متراجعًا 20 جنيهًا.

هبط عيار 18 من 4980 جنيهًا إلى 4965 جنيهًا للبيع، فاقدًا 15 جنيهًا.

تراجع سعر الجنيه الذهب من 46480 جنيهًا إلى 46320 جنيهًا للبيع، بخسارة 160 جنيهًا.

انخفضت الأوقية عالميًا من 4004 دولارات إلى 3996.8 دولار.

ما الذي يحرك أسعار الذهب؟

تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بعدة متغيرات رئيسية، في مقدمتها حركة أسعار الأوقية في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى سعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب داخل سوق الصاغة، فضلًا عن مستويات الطلب المحلي وحجم المعروض.

ومع استمرار التذبذب في الأسواق العالمية، تبقى أسعار الذهب في مصر مرشحة للتحرك صعودًا أو هبوطًا على مدار جلسات التداول، وفقًا للتغيرات التي تطرأ على الأسواق الدولية وسوق الصرف المحلي.