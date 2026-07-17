بعد 24 ساعة من البحث ..العثور على جثمان شاب غرق بشاطئ العلمين

تمكنت فرق الإنقاذ، بالتعاون مع عدد من غواصي الخير والمتطوعين، من العثور على جثمان شاب تعرض للغرق أمام أبراج حسن علام بمدينة العلمين .

انتشال الجثمان

حيث تم انتشال جثمان محمد هاني أحمد إسماعيل، 17 عامًا، من محافظة كفر الشيخ، بعد تعرضه للغرق في مياه البحر.

استمرار البحث

وكانت عمليات البحث قد استمرت لساعات، بمشاركة فرق الإنقاذ والغواصين والمتطوعين، حتى تم العثور على الجثمان وانتشاله من مياه البحر.

وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العلمين تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.

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