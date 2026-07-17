إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة على طريق سيوة مطروح

أُصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة وقع عند الكيلو 3 على طريق سيوة – مطروح، بالقرب من مدخل مدينة سيوة.

إخطار لغرفة العمليات

وكانت غرفة عمليات الطوارئ بمديرية الشؤون الصحية بمطروح قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى.

اسماء المصابين

واستقبلت مستشفى سيوة المركزي المصاب أسامة ف. ن، من مدينة سيوة، ويعاني من كسر في القدم، كما استقبلت محمد ع. ع، 17 عامًا، من مدينة سيوة، مصابًا بإصابة في الجمجمة وارتجاج.

وقدم الفريق الطبي الإسعافات والفحوصات اللازمة للمصابين، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.