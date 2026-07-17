الأردن ينفي وجود قواعد أمريكية على أراضيه: لا مبرر للهجمات الإيرانية علينا

نفي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي وجود قواعد أمريكية في الأردن، مشددا على أن القوات الأمريكية الموجودة في الأردن موجودة في إطار اتفاقية تعاون دفاعي تحترم السيادة الأردنية بشكل كامل، وفي إطار العمل المشترك على مكافحة الإرهاب.

وشدّد الصفدي في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية على أنّه لا مبرر لإيران في اعتداءاتها على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما دعا إلى ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتماد الدبلوماسية سبيلًا للتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر.

وقال الصفدي : الأردن والدول العربية ليسوا طرفًا في الحرب، ولطالما عملوا من أجل علاقات طيبة مع إيران، لكن الوصول إلى هذه العلاقات يتطلب معالجة أسباب التوتر وفي مقدّمها التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وضمان أن تبنى العلاقات على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وفيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين ؛ طالب الصفدي بضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأكّد الصفدي على ضرورة إنهاء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل.

كما حث على ضرورة احترام سيادة لبنان وانسحاب إسرائيل من أرضه المحتلة، ودعم الحكومة اللبنانية في ممارسة سيادتها على كل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة.