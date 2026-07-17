قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رطوبة 95%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من حر الأسبوع المقبل
4 خطوات تحمي منزلك من حشرات الصيف.. خبيرة تقدم حلولًا طبيعية بدل المبيدات
لأول مرة في التاريخ.. فيفا يمنح بطل كأس العالم خواتم ذهبية مرصعة بالألماس
رابطة الأندية تنسق مع حسام حسن لحسم فترات التوقف الدولي في الموسم الجديد
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة تبادلية محتملة بين الأهلي وزد
بعد سؤال "صدى البلد".. وزارة التموين تفحص تظلمات البطاقات المتوقفة بسبب المدارس الخاصة
إقليم كردستان يعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة في أجواء مدينة أربيل
روي كين: ميسي يتفوق على مارادونا وبيليه.. لكنه لا يزال خلف كريستيانو رونالدو
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
الأردن ينفي وجود قواعد أمريكية على أراضيه: لا مبرر للهجمات الإيرانية علينا
بالدموع.. حكم نهائي كأس العالم ينهار بعد اختياره لإدارة موقعة الأرجنتين وإسبانيا
موعد مباراة نهائي كأس العالم بين الارجنتين وإسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن ينفي وجود قواعد أمريكية على أراضيه: لا مبرر للهجمات الإيرانية علينا

أيمن الصفدي في جلسة حوارية مع مذيعة أمريكية
أيمن الصفدي في جلسة حوارية مع مذيعة أمريكية
محمود نوفل

نفي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي وجود  قواعد أمريكية في الأردن، مشددا على أن القوات الأمريكية الموجودة في الأردن موجودة في إطار اتفاقية تعاون دفاعي تحترم السيادة الأردنية بشكل كامل، وفي إطار العمل المشترك على مكافحة الإرهاب.

وشدّد الصفدي في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية على أنّه لا مبرر لإيران في اعتداءاتها على الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما دعا إلى ضرورة التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واعتماد الدبلوماسية سبيلًا للتوصل إلى حل شامل يعالج كل أسباب التوتر.

وقال الصفدي : الأردن والدول العربية ليسوا طرفًا في الحرب، ولطالما عملوا من أجل علاقات طيبة مع إيران، لكن الوصول إلى هذه العلاقات يتطلب معالجة أسباب التوتر وفي مقدّمها التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وضمان أن تبنى العلاقات على أساس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.

وفيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين ؛ طالب الصفدي بضرورة تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأكّد الصفدي على ضرورة إنهاء الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل.

كما حث على ضرورة احترام سيادة لبنان وانسحاب إسرائيل من أرضه المحتلة، ودعم الحكومة اللبنانية في ممارسة سيادتها على كل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة.

الأردن القواعد الأمريكية في الأردن أيمن الصفدي الهجمات الإيرانية ضد الأردن القوات الأمريكية في الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

مصر للطيران

مريض رحلة مصر للطيران يكشف التفاصيل: الدكتورة أنقذت حياتي وطاقم الطائرة تصرف باحترافية

منصف بقرار

أمير هشام يكشف تكلفة صفقة انتقال منصف بقرار إلى الأهلي

الزمالك

أمير هشام: حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور الزمالك من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

ترشيحاتنا

الشرطة البريطانية

طهران تخترق لندن.. الشرطة البريطانية توجه اتهامات لرجل بالتجسس لصالح إيران

مضيق هرمز

ناقلة نفط تتعرض لضربة غامضة قبالة عُمان.. وبريطانيا تعلن حالة استنفار

مضيق هرمز

شلل في مضيق هرمز.. ارتباك التجارة العالمية بعد التصعيد الإيراني والحصار الأمريكي

بالصور

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد