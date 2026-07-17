رطوبة 95%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من حر الأسبوع المقبل

كشفت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، مؤكدة استمرار الأجواء المستقرة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع كبير في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، إلى جانب نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر المتوسط.

رطوبة مرتفعة ترفع الحرارة المحسوسة

أوضحت منار غانم أن درجات الحرارة المسجلة تدور حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، إلا أن نسب الرطوبة المرتفعة، التي تتجاوز 90 و95% بالمناطق الساحلية، وتصل إلى 80 و85% بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، تجعل المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المسجلة بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

طقس شديد الحرارة جنوبًا

وأضافت أن الطقس يكون حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة ما بين 42 و43 درجة مئوية.

رياح مساءً واضطراب بالبحر المتوسط

وأشارت إلى أن نشاط الرياح خلال فترتي المساء والليل بسرعة تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بالرطوبة، لكنه يتسبب أيضًا في ارتفاع أمواج البحر المتوسط إلى نحو مترين، ما يستدعي الحذر من نزول البحر في المناطق المفتوحة.

شبورة صباحية وارتفاع جديد الأسبوع المقبل

وأكدت أن الشبورة المائية تظهر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية خلال ساعات الصباح، ثم تتلاشى مع سطوع الشمس، لافتة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة لتصل العظمى بالقاهرة إلى 36 و37 درجة مئوية، بينما تلامس الحرارة المحسوسة 39 إلى 40 درجة بسبب الرطوبة.

نصائح للمواطنين

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء غطاء للرأس عند الخروج، مع متابعة النشرات الجوية بشكل يومي.