إقليم كردستان يعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة في أجواء مدينة أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهـاب في إقليم كردستان العراق، عن تمكنه من إسقاط 8 طائرات مسيرة في أجواء مدينة أربيل، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار في المناطق المستهدفة.

ووجهت السفارة الأمريكية في بغداد مواطنيها الموجودين على الأراضي العراقية بضرورة الحفاظ على أعلى درجات اليقظة، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.

جاء ذلك في أعقاب الهجمات التي نُفِّذت بواسطة طائرات مسيّرة مدعومة من إيران في أربيل بتاريخ 15 يوليو.

وقالت السفارة الأمريكية في منشور لها عبر منصة “ إكس ” قد تحدث اضطرابات في السفر وإغلاقات للمجال الجوي في أي وقت وبإشعار قصير.

كما ذكّرت سفارة الولايات المتحدة في العراق المواطنين الأمريكيين بوجود تحذير من المستوى الرابع: عدم السفر إلى العراق. يُنصح المواطنين الأمريكيين بما يلي: لا تسافروا إلى العراق بسبب الإرهاب، والخطف، والنزاع المسلح، والاضطرابات المدنية، والقدرة المحدودة للحكومة الأمربكية على تقديم خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في العراق. لا تسافروا إلى العراق لأي سبب.