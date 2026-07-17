قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضوابط ومواعيد التقديم لمدارس التمريض الحكومية والخاصة
رطوبة 95%.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من حر الأسبوع المقبل
4 خطوات تحمي منزلك من حشرات الصيف.. خبيرة تقدم حلولًا طبيعية بدل المبيدات
لأول مرة في التاريخ.. فيفا يمنح بطل كأس العالم خواتم ذهبية مرصعة بالألماس
رابطة الأندية تنسق مع حسام حسن لحسم فترات التوقف الدولي في الموسم الجديد
ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن صفقة تبادلية محتملة بين الأهلي وزد
بعد سؤال "صدى البلد".. وزارة التموين تفحص تظلمات البطاقات المتوقفة بسبب المدارس الخاصة
إقليم كردستان يعلن إسقاط 8 طائرات مسيرة في أجواء مدينة أربيل
روي كين: ميسي يتفوق على مارادونا وبيليه.. لكنه لا يزال خلف كريستيانو رونالدو
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 17 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟
الأردن ينفي وجود قواعد أمريكية على أراضيه: لا مبرر للهجمات الإيرانية علينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأزهر: التخطيط في الإسلام عبادة.. والهجرة النبوية أعظم نموذج للأخذ بالأسباب

الأزهر
الأزهر
رحمة سمير

أكد الشيخ عبد الله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإسلام دين يدعو إلى التخطيط وإدارة الحياة، موضحًا أن الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل على الله، بل هو جزء أساسي من الإيمان الصحيح.

الهجرة النبوية نموذج للتخطيط

وأوضح أن الهجرة النبوية قدمت نموذجًا متكاملًا في التخطيط، حيث أخفى النبي ﷺ موعد خروجه، وغادر ليلًا، واستعان بدليل للطريق يتمتع بالكفاءة رغم أنه لم يكن مسلمًا، كما وزع الأدوار بين أسماء بنت أبي بكر، وعبد الله بن أبي بكر، وعامر بن فهيرة، بما يعكس دقة التخطيط وإدارة الأزمات.

التوكل لا يعني ترك الأسباب

وأشار إلى أن التوكل الحقيقي يكون بعد بذل الجهد، موضحًا أن من يطلب النجاح أو الرزق دون سعي يقع في التواكل وليس التوكل، مستشهدًا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "فإن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة."

الفتوى قص_القرآن الأسرة التوكل_على_الله إدارة_الوقت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

مصر للطيران

مريض رحلة مصر للطيران يكشف التفاصيل: الدكتورة أنقذت حياتي وطاقم الطائرة تصرف باحترافية

منصف بقرار

أمير هشام يكشف تكلفة صفقة انتقال منصف بقرار إلى الأهلي

الزمالك

أمير هشام: حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور الزمالك من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

ترشيحاتنا

كريم رمزي

كريم رمزي: ميسي نكد عليّ 20 سنة.. وهو الأعظم في تاريخ كرة القدم

فرنسا

موعد مباراة فرنسا وانجلترا لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العالم

إسبانيا والأرجنتين

إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة لنهائي كأس العالم 2026

بالصور

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد