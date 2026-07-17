الأزهر: التخطيط في الإسلام عبادة.. والهجرة النبوية أعظم نموذج للأخذ بالأسباب

أكد الشيخ عبد الله سلامة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإسلام دين يدعو إلى التخطيط وإدارة الحياة، موضحًا أن الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع التوكل على الله، بل هو جزء أساسي من الإيمان الصحيح.

الهجرة النبوية نموذج للتخطيط

وأوضح أن الهجرة النبوية قدمت نموذجًا متكاملًا في التخطيط، حيث أخفى النبي ﷺ موعد خروجه، وغادر ليلًا، واستعان بدليل للطريق يتمتع بالكفاءة رغم أنه لم يكن مسلمًا، كما وزع الأدوار بين أسماء بنت أبي بكر، وعبد الله بن أبي بكر، وعامر بن فهيرة، بما يعكس دقة التخطيط وإدارة الأزمات.

التوكل لا يعني ترك الأسباب

وأشار إلى أن التوكل الحقيقي يكون بعد بذل الجهد، موضحًا أن من يطلب النجاح أو الرزق دون سعي يقع في التواكل وليس التوكل، مستشهدًا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "فإن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة."