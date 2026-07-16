علامات صغيرة بوظائف كبيرة.. ما أهمية المثلثات السوداء فوق نوافذ الطائرة؟

أثناء السفر جواً، قد يلفت انتباه بعض الركاب وجود مثلثات سوداء صغيرة مرسومة فوق عدد محدود من نوافذ الطائرة.

ورغم أن كثيرين يعتقدون أنها مجرد علامات تصميمية لا تحمل أي أهمية، فإنها في الواقع تؤدي وظائف عملية مرتبطة بسلامة الرحلات وكفاءة تشغيل الطائرات.. فما وظيفة هذه المثلثات؟

المثلثات السوداء في الطائرة

تُوضع المثلثات السوداء بعناية فوق نوافذ محددة تتوافق مع مواقع استراتيجية على جانبي الطائرة، وتحديداً بالقرب من الأجنحة.

ويستفيد أفراد طاقم الطائرة من هذه العلامات لتحديد النوافذ التي توفر أفضل رؤية لمكونات الجناح المختلفة، مثل الحواف الأمامية والخلفية، والشرائح المتحركة، واللوحات والمثبطات الهوائية.

وتكمن أهمية هذه النوافذ في أنها تتيح للطاقم إجراء فحص بصري سريع عند الحاجة، خصوصاً في الظروف الجوية الصعبة أو عند الاشتباه بتراكم الجليد على الأجنحة.

وبدلاً من البحث عن نافذة مناسبة داخل المقصورة، يستطيع الطاقم التوجه مباشرة إلى النوافذ المميزة بهذه المثلثات لمراقبة الأجزاء الحيوية والتأكد من سلامتها.

أهمية المثلثات السوداء بالطائرة

لا تقتصر فوائد هذه المواقع على الجانب التشغيلي فقط، إذ تقع المقاعد المجاورة لها بالقرب من مركز ثقل الطائرة، وهو ما يجعلها مهمة في بعض الحالات المتعلقة بتوزيع الركاب والأوزان داخل المقصورة.

وعندما تكون الرحلة غير مكتملة العدد، قد تطلب بعض شركات الطيران من عدد من المسافرين تغيير مقاعدهم إلى هذه المنطقة للمساعدة في تحقيق توازن أفضل للحمولة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.

كما تُعرف هذه المقاعد بأنها من أكثر الأماكن استقراراً داخل الطائرة أثناء التحليق، نظراً لقربها من مركز التوازن، ولهذا السبب غالباً ما يُنصح بها الأشخاص الذين يعانون من دوار الحركة أو الانزعاج الناتج عن الاهتزازات الجوية، إذ تكون حركة الطائرة فيها أقل وضوحاً مقارنة بالمقاعد الموجودة في المقدمة أو المؤخرة.

ومن ناحية أخرى، تحظى هذه النوافذ باهتمام عشاق التصوير الجوي، لأنها توفر إطلالة مميزة ومباشرة على الأجنحة، ما يسمح بالتقاط صور واضحة خلال مرحلتي الإقلاع والهبوط، وهما من أكثر لحظات الرحلة إثارة بالنسبة للكثير من المسافرين.

ورغم التقدم الكبير الذي شهدته أنظمة الطيران الحديثة واعتمادها على أجهزة استشعار وتقنيات مراقبة متطورة، لا تزال هذه المثلثات السوداء تؤدي دوراً مهماً حتى اليوم.

وفي بعض طرازات الطائرات، خاصة التابعة لشركة إيرباص، تساعد هذه النوافذ في إجراء فحوصات بصرية سريعة لبعض مكونات الجناح أو التحقق من أوضاع معدات الهبوط عند الضرورة، ما يجعلها أداة بسيطة لكنها فعالة في دعم إجراءات السلامة الجوية.