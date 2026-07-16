رئيس الوزراء العراقي يدين بشدة اختراق طائرات مُسيرة لأجواء مدينة أربيل

أدان رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، بشدة اختراق طائرات مُسيرة لأجواء مدينة أربيل.

وقال الزيدي، في تدوينة له على منصة “إكس”، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "من منطلق مسئوليتنا الدستورية، ندين بشدة الاعتداء من خلال الطيران المسير، الذي اخترق أجواء مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، ونؤكد عدم التهاون إزاء هذه المحاولات الآثمة، التي تحاول بيأس أن تنال من استقرار شعبنا ومساره الواثق في بناء الدولة والسلم المجتمعي".

وأضاف: "وجهنا الأجهزة والتشكيلات الأمنية المختصة ببذل كل الجهود، مع القوات الأمنية في الإقليم، لاتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار هذه الاعتداءات، وقطع دابر كل من يحاول الإساءة إلى أمن مجتمعنا العراقي".