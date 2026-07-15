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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مصانع فولكس فاجن في ألمانيا تواجه معركة البقاء

فولكس فاجن
فولكس فاجن
عزة عاطف

يواجه عملاق السيارات الألماني “فولكس فاجن” الأزمة الوجودية الأكثر عمقًا وقسوة في تاريخه الحديث الممتد لنحو 89 عامًا. 

وتحت وطأة المنافسة الشرسة والزاحفة من الشركات الصينية الكهربائية وتراجع هوامش الأرباح بمعدلات قياسية بلغت النصف تقريبًا، يقود الرئيس التنفيذي للمجموعة، أوليفر بلوم، خطة إعادة هيكلة عاصفة تهدف تكتيكيًا إلى تقليص الطاقة الإنتاجية للمجموعة بمقدار مليون وحدة سنويًا لتستقر عند حدود 9 ملايين مركبة.

ولم يعد هذا الصراع مقتصرًا على خفض الميزانيات أو تقليل النفقات الإدارية بالأسواق، بل انتقل ماديًا وبشكل مباشر إلى خطوط الإنتاج والبلدات الصناعية التاريخية في ألمانيا التي طالما مثلت العمود الفقري للاقتصاد القومي للبلاد.

## خطة بلوم والمصانع الأربعة المرشحة للإغلاق النهائي

فجرت التقارير الفنية الصادرة في يوليو لعام 2026 الحالي تفاصيل الخطة الأكثر جرأة وجفافًا في تاريخ الشركة؛ حيث يدرس أوليفر بلوم إغلاق أربعة مصانع تاريخية كبرى داخل ألمانيا بالكامل. 

وتشمل القائمة المهددة بالإغلاق ماديًا مصانع “هانوفر”، و"إمدن" المتخصص في الموديلات الكهربائية بالكامل، ومصنع “تسفيكاو” الذي يعد أول مصنع يتحول لإنتاج السيارات الكهربائية بالكامل للمجموعة بتكلفة بلغت 1.2 مليار يورو، بالإضافة إلى مصنع “نيكارزولم” التابع لعلامة أودي الفاخرة.

ويهدف هذا الإغلاق اللوجستي إلى التخلص من الفائض الكبير في القدرات الإنتاجية غير المستغلة للشركة بالأسواق؛ إذ تشير البيانات الفنية لعام 2026 الحالي إلى أن مصانع السيارات التابعة للمجموعة في ألمانيا تعمل بمتوسط 81% فقط من طاقتها الاستيعابية، مع توقعات تشغيلية بانخفاض هذه النسبة ماديًا إلى 73% بنهاية العقد. 

وتزداد الصورة قتامة في مصنع "تسفيكاو" تحديدًا، حيث يتوقع الخبراء تراجع معدل استغلال طاقته من 88% حاليًا إلى 42% فقط بحلول عام 2030 نتيجة الضعف الشديد في الطلب العالمي والمحلي على السيارات الكهربائية بالأسواق.

الصدام العنيف مع النقابات العمالية والرفض القانوني للإغلاق

اصطدمت هذه القرارات الهيكلية الصادمة بجدار صلب ومقاومة شرسة من جانب النقابات العمالية الألمانية وعلى رأسها نقابة عمال المعادن القوية (IG Metall) ومجلس الإدارة العمالي للشركة. 

وشهدت الأسابيع الماضية لعام 2026 الحالي تنظيم احتجاجات واسعة ومظاهرات عمالية حاشدة شارك فيها آلاف العمال الغاضبين في أكثر من 18 موقعًا ومصنعًا لفولكس فاجن، اعتراضًا على مساعي الإدارة لشطب ما يقرب من 100 ألف وظيفة على مستوى العالم.

وعلى الرغم من إعلان الإدارة رسميًا عن نيتها تقليص تشكيلة سياراتها وموديلاتها بنسبة تصل إلى النصف لتبسيط العمليات الهيكلية وتوفير النفقات، إلا أن المجلس الإشرافي للشركة رفض رسميًا ومرتين تاليتين البند الخاص بإغلاق المصانع الأربعة الكبرى وتسريح العمالة بصورة قسرية. 

ويستند العمال تكتيكيًا وماديًا إلى “قانون فولكس فاجن” التاريخي الصادر في ستينيات القرن الماضي، والذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس الإشرافي لإغلاق أي من المصانع الأساسية الخاضعة للقانون، وهو ما يجعل تمرير هذه القرارات مستحيلاً دون توافق لوجستي أو تقديم حوافز تقاعد ضخمة للغاية للعمال بالأسواق.

الحلول المبتكرة وتأثير الأزمة على المستهلك المصري

في محاولة لتفادي السيناريوهات الكارثية للإغلاق التام وتجنب الإضرابات العمالية الواسعة، بدأت إدارة فوكس واجن في البحث ماديًا عن "حلول ذكية" بديلة لإنقاذ تلك القلاع من الهلاك؛ حيث كشفت التقارير عن مفاوضات لبيع مصنع (Osnabrück) بالكامل لصالح شركات تعمل في قطاع الدفاع والتصنيع العسكري لإنتاج مكونات ميكانيكية حيوية، إلى جانب مناقشة إمكانية استغلال الخطوط الشاغرة في المصانع الأخرى لتجميع سيارات وموديلات هجينة مخصصة للسوق الصيني محليًا داخل ألمانيا.

وعلى الصعيد المحلي بمصر، يراقب عشاق العلامة الألمانية العريقة هذه التطورات الهيكلية بقلق استثماري واضح؛ نظرًا لارتباط طرازات فوكس واجن الشهيرة مثل جولف وتيجوان وتيجوان بالإنتاج الألماني الفاخر والاعتمادية العالية. 

ويتوقع خبراء سوق السيارات في مصر لعام 2026 الحالي أن يؤدي تراجع الطاقة الإنتاجية للشركة وتقليص عدد الموديلات المطروحة عالميًا إلى زيادة محتملة في أسعار قطع الغيار الميكانيكية الأصلية بالمراكز المحلية، مما يفرض على الملاك الحاليين والمستقبليين التركيز تكتيكيًا على عمليات الفحص المستمر وإجراء الصيانة الوقائية بمراكز الخدمة المعتمدة بمصر للحفاظ على القيمة الاستثمارية لسياراتهم لعام 2026 الحالي والأعوام المقبلة.

فولكس فاجن قطع غيار أودي فولكس فاجن الكهربائية أوليفر بلوم عيوب محركات فوكس فاجن

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