كشفت شركة “لامبورجيني” الإيطالية لعام 2026 الحالي عن تراجعها رسميًا عن خطتها السابقة لطرح أيقونتها المستقبلية “لانزادور” كأول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ الشركة.

وبدلاً من المغامرة في قطاع المركبات الكهربائية الصرفة الذي يواجه تراجعًا في الطلب العالمي، قررت الشركة تعديل مسار مشروعها الرابع بالكامل ليتحول ماديًا إلى سيارة “جراند تورر” رياضية فاخرة تعتمد على منظومة دفع هجينة قابلة للشحن الخارجي (PHEV) بالأسواق.

وجاء هذا القرار اللوجستي الجريء كترجمة عملية لتوجهات عملاء العلامة الفاخرة؛ حيث صرح المدير التنفيذي للشركة، ستيفان وينكلمان، بأن دراسات السوق وتقييمات العملاء لعام 2026 الحالي أظهرت رغبة شبه معدومة لدى عشاق المحركات الرياضية الخارقة في اقتناء سيارات كهربائية صامتة وثقيلة الوزن، مفضلين بدلاً من ذلك هدير محركات الاحتراق الداخلي المدعومة بالمنظومات الهجينة التي تحافظ على الحمض النووي الميكانيكي المثير للعلامة بالأسواق.

العودة إلى الجذور الميكانيكية وتفادي فخ السيدان والـ SUV الصغيرة

يمثل مشروع السيارة الرابعة لعام 2026 خطوة استراتيجية تهدف تكتيكيًا إلى سد "الفجوة التسويقية" بين الطرازات الخارقة منخفضة الارتفاع مثل "ريفيلتو" و"تيميراريو" وبين الـ SUV العائلية الناجحة "أوروس".

واستبعدت الإدارة الهندسية تمامًا فكرة تطوير سيارة صالون (سيدان) أربعة أبواب ماديًا؛ نظرًا لتقلص مبيعات هذا القطاع عالميًا واقتصاره على قواعد العجلات الطويلة بالأسواق.

كما تم استبعاد فكرة إنتاج سيارة SUV رياضية مدمجة (صغيرة) تجنبًا لإضعاف الهوية الحصرية للعلامة بالأسواق.

وستأتي السيارة الجديدة بتصميم كلاسيكي ومبتكر يحاكي الجذور التاريخية الأولى لشركة لامبورجيني التي بدأت مسيرتها التاريخية عبر سيارات الجي تي الفاخرة.

وتقرر أن تعتمد السيارة ماديًا على تخطيط مقاعد (2+2) ببابين فقط مع خطوط تصميم مستوحاة هندسيًا من طرازي “إسبادا” و"أستيريون" الأسطوريين، مما يوفر مقصورة داخلية مريحة للرحلات الطويلة دون التضحية بالملامح الهجومية الشرسة والصلابة الميكانيكية المعتادة لسيارات سانتاغاتا بالأسواق لعام 2026 الحالي.

منظومة دفع هجينة مستعارة من مخازن فولكس فاجن

على الرغم من إبقاء التفاصيل الفنية الدقيقة تحت طي الكتمان البرمجي، تشير التقارير الهندسية لعام 2026 الحالي إلى أن لامبورجيني ستستغل شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة "فولكس واجن" المالكة لها للوصول إلى أحدث التقنيات الهجينة المتطورة.

ويرجح الخبراء تزويد الجراند تورر الجديدة بمحرك ثنائي التوربو بثماني أسطوانات (V8 Twin-Turbo) سعة 4.0 لترات مستعار من طراز "أوروس SE" أو بورشه باناميرا توربو، مدعومًا بمحرك كهربائي فوري وبطارية ليثيوم أيون مدمجة.

وتستهدف هذه التوليفة الميكانيكية الجافة توليد قوة إجمالية مجمعة تتجاوز حاجز الـ 800 حصان مادي، مع توفير ميزة القيادة الصامتة بالكامل بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط لمسافات تتراوح بين 40 إلى 50 كيلومترًا داخل المدن المزدحمة.

ويساهم هذا التوجه الهجين تكتيكيًا في حماية إنتاج محركات البنزين القوية من القوانين والتشريعات البيئية الصارمة المفروضة عالميًا، مع تقديم مستويات استجابة وتسارع لحظي فائق للسيارة الخارقة بصالات العرض لعام 2026 والأعوام المقبلة.

آفاق توفر طرازات لامبورغيني الهجينة في السوق المصري

تشهد السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) اهتمامًا استثماريًا متزايدًا في السوق المصري لعام 2026 الحالي؛ نظرًا للتسهيلات الجمركية والضريبية التي تحظى بها مقارنة بسيارات الاحتراق الداخلي التقليدية ذات السعات اللترية الكبيرة، فضلاً عن مرونة تشغيلها في ظل التوسع المستمر للبنية التحتية لمحطات الشحن بمصر.

ومع التحول الكامل لأسطول لامبورغيني الجديد إلى الأنظمة الهجينة (مثل ريفيلتو وتيميراريو وأوروس الهجينة)، يتوقع خبراء سوق السيارات بمصر أن يساهم هذا التوجه في تسهيل عمليات استيراد وترخيص هذه الفئات الفاخرة محليًا.

ومع ذلك، يتعين على الملاك المستقبليين الأخذ في الحسبان ضرورة توفير تجهيزات شحن منزلية متوافقة وتدريب الأطقم الفنية في مراكز الخدمة المستقلة على التعامل مع الأنظمة الكهربائية المعقدة ذات الجهد العالي لتجنب أي أعطال برمجية مكلفة بنهاية عام 2026 الحالي والأعوام المقبلة.