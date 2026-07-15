وفاء الدراويش يتجدد.. عصام عبد العال ونجوم الإسماعيلي يكرمون سعفان الصغير

في مشهد يجسد أصالة وانتماء أبناء النادي الإسماعيلي، نظم الكابتن عصام عبد العال نجم النادي الإسماعيلي والمنتخب الوطني السابق ، لقاءً خاصًا جمع فيه نخبة من نجوم جيله وجيل الكابتن سعفان الصغير، للاحتفاء بأحد أبناء القلعة الصفراء المخلصين، عقب عودته المشرفة من المشاركة في كأس العالم.

وجاء التكريم تقديرًا لما قدمه المحتفى به من جهود كبيرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر، حيث كان له دورا بارز في إعداد حراس المرمى، الذين ظهروا بصورة مشرفة وعكسوا المستوى الحقيقي لكرة القدم المصرية في المحفل العالمي.

وشهد اللقاء أجواءً من المحبة والوفاء، استعاد خلالها نجوم الدراويش ذكرياتهم داخل أسوار النادي، مؤكدين أن الإسماعيلي سيظل مدرسة في الأخلاق والانتماء قبل أن يكون ناديًا لكرة القدم.

وأكد الحضور أن تكريم أصحاب العطاء هو رسالة تقدير لكل من يخدم الكرة المصرية بإخلاص، وأن قيم الوفاء ورد الجميل ستظل من أبرز السمات التي تميز أبناء النادي الإسماعيلي، ليبقى "الدراويش" نموذجًا في الحفاظ على أبنائه والاحتفاء بإنجازاتهم داخل مصر وخارجها.