تراجع عدد الزوار الأجانب إلى اليابان 2% خلال النصف الأول من 2026 بسبب انخفاض السياح الصينيين

أظهرت بيانات حكومية يابانية، صدرت اليوم الأربعاء، أن عدد الزوار الأجانب إلى اليابان انخفض بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، ليبلغ 21.1 مليون زائر، وذلك في ظل تراجع حاد في أعداد السياح القادمين من الصين على خلفية توتر العلاقات بين البلدين.

وذكرت المنظمة الوطنية اليابانية للسياحة، أن عدد الزوار الصينيين انخفض بنسبة 56.4% ليصل إلى 2.06 مليون زائر خلال الفترة من يناير إلى يونيو، في حين ارتفع عدد القادمين من كوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي هذا التراجع بعدما دعت الصين، في نوفمبر الماضي، مواطنيها إلى تجنب السفر إلى اليابان، عقب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكائيتشي بشأن احتمال مشاركة طوكيو في أي تطورات عسكرية محتملة تتعلق بتايوان، والتي تعتبرها بكين جزءاً من أراضيها.

وعلى أساس شهري، بلغ عدد الزوار الأجانب إلى اليابان في يونيو 2026 نحو 3.15 مليون زائر، بانخفاض نسبته 6.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات المنظمة الوطنية اليابانية للسياحة.