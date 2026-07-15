على هامش زيارته للعلمين الجديدة.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق مارينا 8

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نفق مارينا ٨ "بوغاز" الذي يمد بحيرات مشروع مارينا 8 بالمياه.

واستمع رئيس الوزراء ، لشرح حول المشروع والذي أنجز نسبة ٩٤% بطول ٦٥٠ متر وقمع ١٥ متر حيث سيتم الانتهاء منه ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ .

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، مشروع مارينا ٨ " نيو مارينا " بمدينة العلمين الجديدة.

كما تفقد رئيس الوزراء نموذج لاحدى الفيلات بالمشروع ، مستمعا لشرح حول المشروع ونسب الانتهاء من المرحلة الأولى ويقع المشروع علي مساحة ٢٨٨٠ فدان ويتضمن بحيرات علي مساحة ١٩٥ فدان .

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء طريق البوليفار، وكمبوند مزارين، والمركز التكنولوجي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك منطقة الأبراج الشاطئية، والحي اللاتيني، بالإضافة إلى مشروع أبراج الداون تاون والبحيرات، وسيفتتح الدكتور مصطفى مدبولي كوبري C19، كما سيقوم بتفقد مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية.

وقال رئيس مجلس الوزراء: تأتي هذه الجولة الميدانية في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والوقوف على معدلات التنفيذ وموقف تسليم الوحدات للمواطنين، بما يعكس حجم الطفرة العمرانية التي تشهدها المدينة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، التي تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية المستدامة، وتعد إحدى الركائز الرئيسية لخطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.