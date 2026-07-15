غدًا بدء صرف دفعتين منحة استثنائية بقيمة 3000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهر غدٍ الخميس الموافق 16 يوليو 2026، وذلك من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، باستخدام بطاقة الرقم القومي.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال احتفالية عيد العمال الماضية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الموجهة للعمالة غير المنتظمة.

وأوضح الوزير أن إجمالي قيمة المنحتين يبلغ 737 مليونًا و715 ألف جنيه، يستفيد منها 245 ألفًا و905 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة العمل في 27 محافظة، بإجمالي 3000 جنيه لكل عامل عن المنحتين معا " 1500 جنيه للمنحة الواحدة"، وذلك من الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بعد اعتماد الصرف وفقًا للضوابط المنظمة، والبيانات التي جرى تدقيقها ومراجعتها من الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة كانت قد بدأت تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس بصرف الدفعة الأولى من المنحة الاستثنائية عقب احتفالية عيد العمال، وتواصل اليوم استكمال تنفيذ هذه التوجيهات بصرف الدفعتين الثانية والثالثة، بما يؤكد حرص الدولة على توفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية ومستدامة للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها إحدى الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد رداد أن هذه المنحة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، وتحديث قواعد بياناتها، والتوسع في الخدمات والمزايا المقدمة لها، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وكفاءة، ويعزز من دمج هذه الفئة في منظومة الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة.