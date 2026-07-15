لتطوير البحيرات الداخلية.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع منطقة بوغاز 24

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع منطقة بوغاز 24، وذلك في أثناء جولته بالمشروعات التي ينفذها جهاز القرى السياحية بمركز مارينا السياحي.

وخلال جولته بالمشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح من المهندسة/ راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أوضحت أن مشروع "بوغاز 24"، يهدف إلى تطوير البحيرات الداخلية وتجديد المياه بها، من خلال إنشاء بوغاز بطول 220 مترًا يربط بين البحر والبحيرات، بما يدعم التنمية السياحية بمنطقة مارينا، كما يتم استغلال المنطقة الشاطئية الواقعة بين منطقتي 23 و24 للأغراض السياحية والترفيهية؛ من أجل عمل الحمايات اللازمة للشاطئ باستخدام الألسنة البحرية التي تشكل أمرا ضروريا لحماية خط الشاطئ من التآكل.

وفي هذا الإطار، لفت المهندس/ أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، إلى أن خط الشاطئ في هذه المنطقة تعرض للتآكل بمسافة تصل إلى 45 مترا في الفترة من 2017 وحتى الوقت الحالي.

وأشار إلى أننا نعمل كذلك من أجل فتح المجال أمام استغلال أرض الفضاء المجاورة للبوغاز غير المستغلة في عمليات التنمية السياحية والعمرانية بالمنطقة، مما يوفر فرص عمل جديدة ويدعم البرامج السياحية والتنموية في مركز مارينا السياحي.

وخلال تفقد رئيس الوزراء للبوغاز، شرح المهندس/ أحمد مصطفى مراحل تنفيذ هذا المشروع، ومكوناته، موضحا في أثناء ذلك مختلف الأعمال والعناصر التي تتكون منها كل مرحلة من مراحل التنفيذ.

وتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المركز التكنولوجي بالعلمين الجديدة .

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول خدمات المركز المقدمة للمواطنين منها إصدار رخص البناء والخدمات الحكومية .

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، سير العمل ومعدلات التنفيذ بمشروع "مارينا 8"؛ وذلك في أثناء جولته بالمشروعات التي ينفذها جهاز القرى السياحية.

وفي مستهل جولة رئيس الوزراء بالمشروع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن "مارينا 8" مشروع يضم الإسكان السياحي وإعادة إحياء للمنطقة الأثرية بإطلالة مباشرة على البحيرة، ويمثل جزءاً من خطة الدولة لتعزيز الاستثمار السياحي والعمراني في المنطقة؛ بما يجمع بين السكن الراقي، والإطلالة المائية، والمساحات الخضراء، والخدمات الترفيهية، ويقع بين "مارينا "2 و"مارينا "3 في الساحل الشمالي، وقريب جداً من العلمين الجديدة؛ مما يمنحه ميزة سهولة الوصول وربط المشروع بالمناطق السياحية والعمرانية الكبرى في مركز مارينا العلمين السياحي.