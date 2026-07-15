قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر
مدبولي: برامج تحفيزية لضم العمالة غير المنتظمة للمنظومة الرسمية دون فرض رسوم أو ضرائب
30 مليون جنيه و11 مليون تحليل سنوي.. أرقام تكشف أسرار منظومة سلامة الغذاء
مدبولي: العلمين الجديدة تتحول إلى مدينة عالمية.. وتشهد مؤتمرات دولية وسياحة على مدار العام
واشنطن تعلن اتفاقا بين لبنان وإسرائيل وتمهد لبدء الانسحاب خلال أيام
بندرس كل الطلبات.. مدبولي: أي أسرة شايفة إنها ظُلمت في ملف تنقية بطاقات التموين «تتظلم»
مدبولي: خطة خلال 10 أيام لبدء تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي
مدبولي: مشروع قانون «مستقبل مصر» يستهدف تعظيم الثروات وحسم جهة تبعيته
قصة مذبحة عائلية بدأت بخلاف على الميراث وانتهت بالإعدام لـ 4 أشقاء بأسيوط
مدبولي: الحكومة تقلص الحلقات الوسيطة لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار
استجابة فورية| رئيس العاصمة الإدارية يلغي تنفيذ الأكشاك حفاظا على المساحات الخضراء.. صور
مدبولي: احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 55 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بورنموث يسعى لضم مدافع بنفيكا أنطونيو سيلفا

أنطونيو سيلفا
أنطونيو سيلفا
أ ش أ

يسعى نادي بورنموث الانجليزي إلى ضم مدافع نادي بنفيكا البرتغالي أنطونيو سيلفا كبديل لماركوس سينيسي، حيث يستهدف بورنموث اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بعد قرار سينيسي الرحيل مجانًا والانضمام إلى توتنهام هوتسبير.

يُنظر إلى سيلفا كبديل جيد للمدافع الأرجنتيني، حيث يجيد بناء الهجمات من الخلف، على الرغم من أن بنفيكا أوقف المفاوضات مؤقتًا لانشغاله بتجاوز تصفيات الدوري الأوروبي.

ويواجه النادي البرتغالي سانت جالن في سويسرا يوم 23 يوليو، على أن تكون مباراة الإياب بعد أسبوع في لشبونة.

يُعد سيلفا لاعبًا أساسيًا في بنفيكا منذ انضمامه للفريق الأول عام 2022، وشارك في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية.

خاض سيلفا 20 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة المنتخب البرتغالي لكأس العالم 2022 وكأس الأمم الأوروبية 2024، لكن المدرب روبرتو مارتينيز لم يستدعه للمشاركة في بطولة كأس العالم الحالية.

سيصبح سيلفا ثاني صفقات بورنموث هذا الصيف بعد انضمام المهاجم ألفارو رودريجيز من إلتشي في صفقة تصل قيمتها إلى 25.7 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى بورنموث، بقيادة مدربه الجديد ماركو روز، إلى تحقيق الاستقرار هذا الصيف بعد بيع لاعبين بقيمة تزيد عن 200 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

ويُصرّ النادي على رفض العروض المقدمة لثلاثة من لاعبيه الأساسيين وهم أليكس سكوت، وريان، وجونيور كروبي.

نادي بورنموث الانجليزي نادي بنفيكا البرتغالي أنطونيو سيلفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

الثانوية العامة

التعليم: لا وجود لـ"لجان أولاد الأكابر".. والنتيجة بعد انتهاء التصحيح

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفال مصابون؟

بعد تصدرهم الترند.. هل المتزوجون من متلازمة داون ينجبون أطفالا مصابين؟

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

ترشيحاتنا

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

بيومي فؤاد

مهرجان قسم المسرح الدولي يطلق البوستر الرسمي لدورته الـ19 باسم الفنان بيومي فؤاد

النجم هشام ماجد

هشام ماجد: أعود في رمضان بمسلسل جديد.. ولا أجزاء أخرى من أشغال شقة

بالصور

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

طريقة طهي اللحم بالبصل

طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.
طريقه لحم بالبصل.

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة
7 أخطاء عند تناول المسكنات قد تعرضك لمضاعفات خطيرة

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

فيديو

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

محمد إمام

أنا الأعلى أجرا.. محمد إمام يتحدث عن مسيرته الفنية وأحدث أعماله

مصطفى شوبير

إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

زيكو

من فرشة الملابس إلى قميص المنتخب.. زيكو يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد