بورنموث يسعى لضم مدافع بنفيكا أنطونيو سيلفا

يسعى نادي بورنموث الانجليزي إلى ضم مدافع نادي بنفيكا البرتغالي أنطونيو سيلفا كبديل لماركوس سينيسي، حيث يستهدف بورنموث اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بعد قرار سينيسي الرحيل مجانًا والانضمام إلى توتنهام هوتسبير.

يُنظر إلى سيلفا كبديل جيد للمدافع الأرجنتيني، حيث يجيد بناء الهجمات من الخلف، على الرغم من أن بنفيكا أوقف المفاوضات مؤقتًا لانشغاله بتجاوز تصفيات الدوري الأوروبي.

ويواجه النادي البرتغالي سانت جالن في سويسرا يوم 23 يوليو، على أن تكون مباراة الإياب بعد أسبوع في لشبونة.

يُعد سيلفا لاعبًا أساسيًا في بنفيكا منذ انضمامه للفريق الأول عام 2022، وشارك في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية.

خاض سيلفا 20 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة المنتخب البرتغالي لكأس العالم 2022 وكأس الأمم الأوروبية 2024، لكن المدرب روبرتو مارتينيز لم يستدعه للمشاركة في بطولة كأس العالم الحالية.

سيصبح سيلفا ثاني صفقات بورنموث هذا الصيف بعد انضمام المهاجم ألفارو رودريجيز من إلتشي في صفقة تصل قيمتها إلى 25.7 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى بورنموث، بقيادة مدربه الجديد ماركو روز، إلى تحقيق الاستقرار هذا الصيف بعد بيع لاعبين بقيمة تزيد عن 200 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

ويُصرّ النادي على رفض العروض المقدمة لثلاثة من لاعبيه الأساسيين وهم أليكس سكوت، وريان، وجونيور كروبي.