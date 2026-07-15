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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون 47 ألفًا .. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

الذهب
الذهب
آية الجارحي

هبط سعر سعر الجنيه الذهب مجددًا تحت مستوى الـ 47 ألفًا، مسجلًا 46.920  ألف جنيه، بعد أن تجاوزها مستهل تعاملات أمس 

تراجعت أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم، بعد أن قفز سعر الذهب عالميا صباح اليوم 2%  ليصل إلى 4085 دولارًا بعد إعلان بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت البيانات، انخفض معدل التضخم إلى 3.5% في يونيو مقارنة بـ 4.2% في مايو مدفوعا بترجع أسعار الوقود.

وسجل سعر الذهب عالميا الان 4047 دولارًا للاوقية.
 

 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

يقدم موقع “صدى البلد”  أسعار الذهب اليوم الاربعاء 15-7-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4047  دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم  5027 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5865 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6703 جنيهات للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 46.920  ألف جنيه

وكانت قد خفضت عدد من المؤسسات المالية العالمية الكبرى توقعاتها لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

 «دويتشه بنك» خفض توقعاته لمتوسط أسعار الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 4300 دولار للأوقية، كما خفض مستهدفاته للربع الرابع إلى 4800 دولار للأوقية.

كما خفض «جولدمان ساكس» توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام بمقدار 500 دولار للأوقية ليصل إلى 4900 دولار، مع استبعاد خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، توقع «بنك أوف أمريكا» رفع أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2026، عبر ثلاث زيادات محتملة خلال اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.


 

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