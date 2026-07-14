حسام عبد المجيد: مرموش يلعب دائمًا من أجل المنتخب.. وهدف زيكو الملغي من الأجمل في كأس العالم

أكد حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، أن عمر مرموش يعد من أكثر اللاعبين حرصًا على مصلحة المنتخب، مشيرًا إلى أن هدفه الأول دائمًا هو خدمة الفريق وتحقيق أفضل النتائج.

وقال عبد المجيد، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن مرموش يسعى باستمرار لصناعة الفارق مع منتخب مصر، لافتًا إلى أنه لا يعتقد أن اللاعب تعمد عدم تمرير الكرة إلى زميله في الهجمة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال مواجهة الأرجنتين.

وأضاف: "عمر مرموش يلعب من أجل المنتخب، وأعتقد أنه لم يرَ زميله في تلك الهجمة، ولم يكن يقصد الاحتفاظ بالكرة".

أجمل الأهداف التي شهدتها بطولة كأس العالم

وتطرق مدافع الفراعنة إلى الهدف الملغي الذي سجله زيكو في مباراة الأرجنتين، مؤكدًا أنه كان من أجمل الأهداف التي شهدتها بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن الهدف عكس الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها لاعبو المنتخب، رغم عدم احتسابه.