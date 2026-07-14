حسام عبد المجيد: بعد تصدي شوبير أمام ميسي شعرنا أن مباراة الأرجنتين لنا.. وكنت أحب ميسي منذ الصغر

أكد حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، أن مواجهة الأرجنتين في كأس العالم كانت مليئة بالتحديات، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في استغلال الأخطاء التي وقع فيها المنافس لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وقال عبد المجيد، خلال لقاء له لبرنامج “يحد في مصر”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، إن منتخب الأرجنتين كان يعاني من بعض المشاكل خلال المباراة، موضحًا أن لاعبي الفراعنة تعاملوا بذكاء واستغلوا الفرص المتاحة أمامهم.

وتابع: "بعد تسجيل الهدف الأول بدأ الجميع يصدق أن بإمكاننا تحقيق شيء كبير، وبعد تصدي مصطفى شوبير لركلة الجزاء أمام ميسي شعرنا أن المباراة أصبحت لنا".

أتابعهم وأستمتع بمشاهدتهم

وتحدث مدافع المنتخب عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلًا: "كنت أحب ميسي جدًا منذ أن كنت صغيرًا، وكان من اللاعبين الذين أتابعهم وأستمتع بمشاهدتهم".